Multumita si Politiei am avut un Paste linistit! Pe perioada Sarbatorilor Pascale, in judetul Alba nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice. Politistii au intervenit la 173 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. IPJ Alba va acționa, in continuare, cu efective suplimentare, pentru ca cetațenii sa se poata bucura de minivacanța de 1 Mai. In perioada 26 – 30 aprilie 2019, peste 160 de politisti din structurile de ordine publica, politie rutiera, investigare a criminalitații economice, investigatii criminale, transporturi si arme, au actionat zilnic, pentru prevenirea si combaterea… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

