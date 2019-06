Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a cazut accidental in lacul Fundeni din Capitala, in aceasta seara, a fost salvata de doi politisti. Agenții au sarit in apa si au adus-o la mal, dupa care a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit Politiei Capitalei. "La ora 18,45, prin apel 112, se anunta faptul…

- Peste 6.500 de locuinte se afla in acest moment in diferite faze de constructie in zona de nord a Bucurestiului, acestea urmand a fi livrate pe piata in 2019 si 2020, potrivit unui studiu efectuat de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania. Cea mai mare parte a acestor locuinţe, aproximativ…

- Echipa Over4 construieste casa pasiva Over4, cu care va reprezenta Romania anul acesta la Solar Decathlon Europe, cea mai importanta competitie internationala de case solare la nivel european ce va avea loc in Ungaria in iulie 2019. Eficienta energetic, sustenabila si accesibila financiar.…

- Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim presupune o decizie care comporta mai multe riscuri decat dividende si va avea un impact in relatiile Bucurestiului cu arabii si lumea musulmana si chiar si cu anumite tari europene, avertizeaza ambasadorul Egiptului la Bucuresti, Salah el-Sadek, intr-un…

- Nicolae Feraru este artistul care și-a caștigat privilegiul de a fi sponsorizat și invitat la marile concerte din America. Barack Obama i-a semnat in 2013, personal, scrisoarea care insoțește cea mai mare distincție oferita de statul american pentru promovarea artelor populare. Din partea conaționalilor…

- Bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2019: peste 370 de milioane de euro pentru infrastructura, modernizarea transportului in comun si reabilitarea arterelor, 85 de milioane de euro pentru domeniul sanatatii, 38 de milioane de euro pentru consolidari, 128 de milioane de euro pentru asistenta sociala,…