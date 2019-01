Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca dupa semnalarile Buletin de Carei vom intra in normalitate si vom avea si clase de tip DUAL in limba romana nu doar in limba maghiara. Deci se poate… daca se vrea. Ce nu se vrea insa este a se respecta statutul de angajat al Primariei Carei care nu prevede actiuni personale in timpul programului.…

- Asociatia Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC), condusa de Dan Tanasa in calitate de presedinte fondator, l-a actionat in judecata pe primarul UDMR din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, pentru a-l obliga sa rearboreze drapelul national al Romaniei pe turla primariei, dupa ce edilul a indepartat acest…

- Tribunalul Covasna a admis vineri, 23 noiembrie, acțiunea Asociației Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC) impotriva primarului UDMR din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, și l-a obligat pe edil sa marcheze corect denumirea strazii 1 Decembrie 1918. Asociația Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC),…

- "Exista o hotarare a CNCD, confirm acest lucru, a fost sanctionat cu avertisment", a declarat luni, pentru Agerpres, presedintele Consiliului, Asztalos Csaba. Sesizarea a fost depusa de Asociatia Civica pentu Demnitate in Europa (ADEC), care a reclamat fapte de discriminare pe criterii etnice…

- In timp ce la Carei , un municipiu din Romania a fost nevoie de interventia Buletin de Carei pentru reinfiintarea de clase de profesionala cu predare in limba romana pentru meserii ca ospatar, vanzator comercial sau tapiter iar invatamantul profesional de tip DUAL este exclusiv in limba maghiara, Guvernul…

- In urma declarațiilor facute miercuri de primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, referitoare la arborarea drapelului național al Romaniei in municipiul Sfantu Gheorghe de Ziua Naționala, președintele Asociației Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), Dan Tanasa, reitereza solicitarea publica…

- De voie de nevoie Primaria Carei ia la cunostinta de faptul ca ne aflam in Romania si ca limba oficiala a statului este limba romana. La grupul statuar Otilia Marchis-Ady Endre au fost modificate inscrisurile de pe soclu in asa fel incat limba romana sa aiba caracter oficial. Nimeni nu a fost ranit…