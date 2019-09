Stiri pe aceeasi tema

- Epilogul etapei a 9-a a Ligii 1, intalnirea dintre Viitorul Constanta si Gaz Metan Medias, a oferit microbistilor o partida fabuloasa, care nu a avut nicio legatura cu fotbalul trist care se joaca de obicei in Romania

- Politehnica Iasi pregateste partida cu Gaz Metan Medias, care va avea loc sambata, in cadrul etapei a VIII-a a Ligii I de fotbal. Sefii clubului au pus accent in ultimele zile pe ridicarea tonusului echipei, care a avut doua elemente destabilizatoare: neplata la timp a salariilor pe luna iulie si rezultatul…

- Vineri incepe etapa a 7-a a Ligii 1 la fotbal. Runda este inaugurata de meciul Poli Iași - Chindia Targoviște, cu gazdele mari favorite dupa startul perfect de campionat care a propulsat echipa din Copou in fruntea clasamentului. Dinamo și FCSB incearca sa se redreseze și sa paraseasca subsolul clasamentului,…

- Fotbalistul Denis Alibec (28 de ani) a fost operat, ieri, la genunchiul piciorului stang, dupa ce s-a accidentat in meciul dintre Astra si Gaz Metan Medias, pierdut de echipa lui Dan Alexa, cu scorul de 1-0. Conform informatiilor oferite de Telekom Sport, Denis Alibec a suferit o leziune a ligamentelor…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, apreciaza ca in Burdujeni Sat gazul metan va ajunge cel mai probabil in primavara anului viitor. El a declarat ca lucrarea, la stadiul fizic, este executata in proporție de 25%. Primarul a adaugat ca pina acum s-au montat peste 6.000 de metri liniari de conducta pe 8 strazi:…

- Tehnicianul echipei Hermannstadt, Costel Enache, a declarat, vineri, dupa meciul cu Gaz Metan Medias, scor 0-2, ca Sebastian Coltescu a avut o prestatie partinitoare, care i-a avantajat pe oaspeti.

- Gaz Metan Mediaș a disputat in Spania un amical cu nou-promovata din Championship, Charlton Athletic. Partida a fost intrerupta dupa doar 49 de minute, la scorul de 1-0 pentru englezi, in urma protestelor vehemente ale lui Edi Iordanescu (41 de ani) și ale celorlalți membri din staff-ul tehnic, care…