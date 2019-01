Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Vatajelu (25 de ani) nu e mulțumit de statutul pe care il are la Sparta Praga și dorește o noua provocare. Fundașul sosit de la CS U Craiova crede ca și Nicolae Stanciu va parasi Cehia. "Eu clar imi doresc sa joc, sa plec, daca nu se poate sa joc la Sparta, cu siguranta se va gasi alta echipa.…

- Nicolae Stanciu este dornic sa plece de la Sparta Praga, locul 5 din Cehia, unde nu se mai ințelege cu antrenorul Zdenek Scasny. (Detalii AICI) Mijlocașul de 25 de ani nu duce lipsa de oferte și ar putea ajunge chiar in La Liga, potrivit Spynews. Aflat și in atenția nemților de la Borussia Monchengladbach,…

- Conflict uriaș in fotbalul din Cehia! Vestiarul celor de la Sparta Praga a "explodat" in aceasta dimineața cand mai mulți jucatori ai echipei au refuzat sa mai faca antrenamentele sub comanda tehnicianului Scasny Zdenek. Printre cei 11 jucatori care au refuzat sa se antreneze sunt și cei trei jucatori…

- Portarul Florin Nita s-a transferat de zece luni de la FCSB la Sparta Praga, unde e coleg cu Stanciu si Chipciu. Goalkeeperul de 31 de ani a vorbit despre perioada petrecuta la echipa ros-albastra, a povestit cum s-a adaptat in Cehia si ce face cu banii, el castigand acum 600.000 de...

- Cele zece luni care au trecut de la transferul de la Steaua la Sparta Praga și salariul mult mai mare (600.000 de euro pe sezon) oferit de clubul din capitala Cehiei n-au avut darul sa-i schimbe principiile portarului Florin Nița, 31 de ani. ”Libertatea” l-a vizitat la Praga pe portarul lansat de Chiajna…

- Nicolae Stanciu pare sa-și fi regasit forma odata cu transferul la Sparta Praga, insa mijlocașul de 25 de ani poate pleca din Cehia intr-un campionat puternic. Anamaria Prodan, impresarul fotbalistului, susține ca Stanciu poate ajunge in urmatoarea perioada in Bundesliga sau Premier League. "Sunt oferte.…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu, capitanul Spartei Praga, nu-si explica de ce echipa sa ia multe goluri din faze fixe, cum s-a intamplat si in derby-ul de duminica, 2-2 acasa cu concitadina Slavia, in derby-ul etapei a 14-a a campionatului Cehiei. Stanciu a jucat tot meciul, la fel ca…

- Jurnaliștii din Cehia scriu ca Nicușor Stanciu este urmarit de cele doua mari echipe din Milano: Inter și A.C. Milan! Și Gladbach intra in cursa pentru mijlocașul roman de la Sparta Praga, potrivit sport.ro, care este, in acest fel, aproape de transferul carierei lui. Citește și: FOTO: Nicușor Stanciu,…