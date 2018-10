Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a efectuat astazi, la Mogoșoaia, antrenamentul inaintea "dublei" cu Lituania și Serbia din Liga Națiunilor. Selecționerul Cosmin Contra a venit la ședința de pregatire cu piciorul stang in ghips, fiind accidentat la tendonul lu Achile dupa ce a coborat niște scari in urma cu o saptamana…

- Jucatorii echipei nationale s-au reunit, duminica, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, pentru urmatoarele doua partide din Liga Natiunilor, cu Lituania (11 octombrie) si cu Serbia (14 octombrie), informeaza news.roDuminica, tricolorii au programat si un antrenament la care vor participa…

- "Tricolorii" convocați pentru meciurile cu Lituania și Serbia din Liga Națiunilor au inscris impreuna doar 34 de goluri la naționala, cu unul sub liderii all-time ai marcatorilor Romaniei. Naționala se pregatește de dubla cu Lituania (11 octombrie, Vilnius, 21:45) și Serbia (14 octombrie, București,…

- Tricolorii au pornit in Liga Natiunilor cu doua remize (0-0 cu Muntenegru si 2-2 cu Serbia), iar acum vor intalni Lituania in deplasare (11 octombrie, ora 21.45, Pro TV) si cu Serbia acasa (14 octombrie, ora 16.00, Pro TV).

- Selectionerul echipei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a opinat ca meciul cu Lituania, programat pe 11 octombrie la Vilnius, in Liga Natiunilor, este foarte important si o victorie ar permite tricolorilor sa-si dispute cu Serbia, in meciul de pe ...

- Selectionerul Cosmin Contra a decis, joi, sa il treaca pe Gabriel Tamas pe lista convocarilor preliminare pentru partidele pe care echipa nationala le va disputa in octombrie, in Liga Natiunilor, informeaza FRF.Gabriel Tamas, 34 de ani, il inlocuieste pe Valerica Gaman. Fundasul celor de la…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 16 jucatori care evolueaza in strainatate pentru partidele cu Lituania si Serbia, din Liga Natiunilor, potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Pe 11 octombrie, de la ora 21.45, tricolorii vor juca la Vilnius impotriva…

- Reprezentativa Romaniei va disputa in luna octombrie alte doua jocuri in Liga Națiunilor UEFA, noua competiție oficiala care a debutat in septembrie. Pe 11 octombrie, de la ora 21.45, tricolorii vor juca la Vilnius impotriva Lituaniei, pentru ca trei zile ...