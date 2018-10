Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (37 de ani) se bucura de o imagine foarte buna in Statele Unite ale Americii, iar ofertele pentru marea campioana din tenis nu intarzie sa apara. Cum sportiva sta departe de tenis si a dat senzatia ca va juca din ce in ce mai putin incepand cu 2019, Serena e chemata in wrestling,…

- Serena Williams (37 de ani) este dorita in wrestling, un sport cu mare priza peste Ocean și nu numai, scrie evz.ro. Anunțul a fost facut de sportiva Stephanie McMahon, fiica președintelui WWE, Vince McMahon: „O vreau pe Serena! E minunata! Ar fi un adevarat spectacol cu apariția ei. Trebuie sa i…

- Serena Williams (37 de ani) se bucura de o imagine foarte buna in Statele Unite ale Americii, iar ofertele pentru marea campioana din tenis nu intarzie sa apara. Cum sportiva sta departe de tenis si a dat senzatia ca va juca din ce in ce mai putin incepand cu 2019, Serena e chemata in wrestling.

- Serena Williams (37 de ani) se bucura de o imagine foarte buna in Statele Unite ale Americii, iar ofertele pentru marea campioana din tenis nu intarzie sa apara. Cum fostul lider mondial sta departe de tenis si a dat senzatia ca va juca din ce in ce mai putin incepand cu 2019,...

- Federația americana de lupte (WWE) vrea s-o angajeze Serena Williams pentru a populariza și mai mult wrestlingul. Anunțul a fost facut de sportiva Stephanie McMahon, fiica președintelui WWE, Vince McMahon, ”O vreau Serena! E minunata! Ar fi un adevarat spectacol cu apariția ei. Trebuie sa i se dea o…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat despre organizarea unui summit la cel mai inalt nivel intre Statele Unite ale Americii și Rusia la Paris. In același timp, administrația de la Casa Alba și Kremlinul ar discuta despre o posibila vizita a lui Vladimir…

- Statele Unite ale Americii incearca sa provoace o schimbare de regim in Iran, a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rouhani, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, informeaza Reuters. Washingtonul recurge la un razboi psihologic si economic in incercarea de a priva Republica Islamica…

- Christ Evert, despre eliminarea Simonei Halep de la US Open: ”A fost o infrangere șocanta”. Infrangerea Simonei Halep inca din primul tur de la US Open cu estonianca Kaia Kanepi, scor 2-6, 4-6, a șocat-o pe Chris Evert. Fosta marea jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii prognozase, inaintea…