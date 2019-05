Stiri pe aceeasi tema

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a anunțat ca Raul Rusescu și-a reziliat contractul cu ‘roș-albaștrii’. Atacantul în vârsta de 30 de ani a prins puține minute pentru FCSB în acest an.

- Marcel Pușcaș (58 de ani), președintele cu care FC U Craiova a ratat in acest sezon promovarea in Liga 3 și fost fotbalist al Stelei, ii critica aprig pe șefii lui FCSB, mai cu seama pe managerul Mihai Stoica. Pușcaș a reacționat prompt pe facebook dupa ce Mihai Stoica, invitat intr-o emisiune televizata,…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, marti seara, ca atacantul Raul Rusescu si-a reziliat contractul cu gruparea "ros-abastra", informeaza News.ro."Pleaca numele vehiculate: Stoian, Matei, Rusescu, Teixeira. Rusescu chiar a semnat rezilierea. El a fost ideea mea si…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a vorbit despre intervențiile lui Gigi Becali peste antrenor și a susținut ca patronul nu este cel care alcatuiește, de fapt, formula de start a roș-albaștrilor. „Gigi e un om de cuvant. E de acord cu tot ce discuți cu el. Nu Gigi face echipa, ci…

- FCSB a jucat aseara ultimul meci din acest sezon cu CFR Cluj, scor 1-0, dar Mihai Stoica s-a aratat nemulțumit de minutele jucate de Raul Rusescu (30 de ani). Atacantul roș-albaștrilor a prins doar 597 de minute in acest sezon din Liga 1, fiind titular in doar 7 partide și reușind doar 4 goluri. Directorul…

- Sosit la Atletico Madrid in 2014, campionul mondial francez Antoine Griezmann (28 de ani) a anuntat, ieri, ca va parasi gruparea madrilena la finalul sezonului. Autor a 133 de goluri in 256 de meciuri, Griezmann a venit la Atletico in 2014 de la Real Sociedad. La 28 de ani, el are 69 de selectii in…

- Astra - FCSB este ultimul meci al etapei cu numarul 2 din play-off. Partida e programata la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 20:30 » Astra - FCSB Urmarește AICI partida liveTEXT Echipele probabile FCSB: Balgradean - R. Benzar, Balașa,…

- CFR Cluj s-a impus dramatic contra lui Poli Iași, scor 1-0, cu un gol marcat de George Țucudean la ultima acțiune a jocului. „Centralul" Iulian Calin a fost luat in vizor de Mihai Stoica. In minutul 75, Patrick Petre a cazut in careu dupa un duel cu Andrei Mureșan. Directorul sportiv al celor de la…