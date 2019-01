Stiri pe aceeasi tema

- Cu 8 prezente in tricoul Petrolului in tur, perioada in care a marcat si un gol (in foto, in victoria cu Chindia), fundasul central Florin Plamada este „ultimul disponibilizat” din lotul petrolist! Unul in care raportul „veniri/plecari” se schimba de la o zi la alta, in favoarea primei categorii, pe…

- FC Viitorul si fundasul Srdjan Luchin au ajuns la un acord pentru rezilierea amiabila a contractului, anunta gruparea patronata de Gheorghe Hagi. In varsta de 32 de ani, Luchin semnase, vara trecuta, un contract valabil pentru un sezon, cu drept de prelungire pentru inca doi ani. El a evoluat in…

- LA UTA se lucreaza intens in aceste zile. Vorbim despre conducerea clubului, care a avut o intalnire fata in fata cu antrenorii. Desi lucrurile sunt tinute la secret, am aflat, totusi, ca s-a discutat despre jucatorii care vor fi pusi pe liber, despre cei care vin sa-i inlocuiasca, dar – mai ales…

- Laurențiu Buș, fotbalistul Astrei, a devenit ieri pentru prima oara tatic. Soția lui, Diana, a adus pe lume un baiețel. Laurențiu și Diana au ales un nume special pentru bebelușul lor, Milan Alexandru. In varsta de 31 de ani, Buș a semnat pe 2 ani cu Astra Giurgiu in luna ianuarie a acestui an, cumparat…

- Companii Georgios Malideros, proprietarul restaurantului Osho, si Andrei Trandaf au investit 300.000 euro in Yasou, cel mai nou restaurant grecesc din Bucuresti Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 15:37 91 Georgios Malideros, proprietarul restaurantului OSHO,…

- Clubul Sepsi Sfantu Gheorghe a facut un apel catre fani, pentru ca acestia sa ajute la acoperirea suprafetei de joc cu o prelata.“Sepsi OSK face un apel catre iubitorii fotbalului! Echipa de fotbal din Sfantu Gheorghe, Sepsi OSK, are nevoie de ajutorul suporterilor pentru a acoperi cu o prelata suprafata…

- Vasile Miriuța a solicitat intariri la Hermannstadt pentru a evita retrogradarea, iar conducerea sibienilor face primele eforturi pentru a-i indeplini dorințele tehnicianului. Hermannstadt s-a ințeles cu fundașuș stanga Florin Acsinte, 31 de ani, ultima oara la FC Botoșani. Liber de contract, acesta…