- Sportivii romani au cucerit o medalie de argint si doua de bronz, duminica, la juniori, in ziua a doua a Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia). Marian Cristian Luca a obtinut o medalia de bronz la cat. 56 kg, la smuls, cu 107 kg, si la…

- Ilie Constantin Ciotoiu a adus prima medalie a Romaniei la Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia), bronz la stilul aruncat, la cat. 56 kg, sectiunea Under-23.

- Ilie Constantin Ciotoiu a adus prima medalie a Romaniei la Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia), bronz la stilul aruncat, la cat. 56 kg, sectiunea Under-23. Ciotoiu, care a ratat toate cele trei incercari la stilul smuls (la 105 kg), a…

- A 17-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrelor de Papuși și Marionete „Puck” s-a incheiat, iar premiul pentru cel mai bun spectacol a fost caștigat de artiștii Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafarul” din Iași, pentru reprezentația „O poveste japoneza”. Același spectacol a primit și Premiul…

- In prima zi de referendum, Iasul a implinit 610 ani de la prima atestare documentara. In 1408, Alexandru cel Bun mentiona in actele cancelariei domnesti numele orasului Iasi, aceasta fiind considerata de istorici drept prima mentiune cunoscuta a orasului. Pe data de 6 octombrie a acelui an, Alexandru…

- Elena Zaharia a castigat, marti, in ultima zi a Campionatului European de tenis de masa de la Cluj, finala de simplu a categoriei juniori 2 (12-15 ani). Sportiva din Constanta a luat coroana de cea mai buna cadeta a Europei, dupa o revenire superba in finala castigata cu 4-2 (7-11, 7-11, 12-10, 11-9,…