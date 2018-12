Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Sergiu Hanca a fost agresata in incinta complexului arenei din Giurgiu, la finalul partidei Astra - Dinamo, scor 4-1. Andreea a fost bruscata, trasa de par, și spune ca respectivii erau fani ai dinamoviști. Camora, capitanul campioanei CFR Cluj, dezavueaza comportamentul suporterilor. "E pacat.…

- Cornel Dinu a comentat situația in care s-a aflat Andreea, soția lui Sergiu Hanca, dupa golul marcat de dinamovist in meciul pierdut cu Astra, scor 1-4, ulterior fiind agresata de mai mulți suporteri ai alb-roșilor. "Aici e barbaria care devine din ce in ce mai mare. Este de nepermis ceea ce s-a petrecut…

- Dinamo e zguduita de un scandal de proporții dupa ce, in timpul partidei Astra - Dinamo 4-1, soția lui Sergiu Hanca a fost implicata intr-o altercație cu fanii dinamoviști. Totul s-a declanșat dupa golul fantastic reușit de Sergiu Hanca in minutul 77. Andreea a celebrat superreușita partenerului sau,…

- Sergiu Hanca a marcat unicul gol al lui Dinamo in infrangerea usturatoare de la Giurgiu, impotriva Astrei, scor 4-1. Mijlocasul a inscris superb din afara careului, dar nu s-a putut bucura prea mult.

- Mijlocasul echipei Dinamo, Sergiu Hanca, a anuntat ca vrea sa isi rezilieze contractul cu formatia din Soseaua Stefan cel Mare, dupa ce sotia sa a fost batuta de fanii dinamovisti la meciul cu Astra. "Sunt in stare de soc! Am fost atacata de fanii lui Dinamo pentru ca m-am bucurat la golul sotului meu.…

- Președintele dinamovist Alexandru David a vorbit despre incidentul grav in care soția lui Sergiu Hanca a fost bruscata de suporteri ai "cainilor" dupa Astra - Dinamo 4-1. Mijlocașul e hotarat sa plece de la echipa (DETALII). "Am ințeles ca soția lui a fost agresata fizic. Nu am mai multe date, am vorbit…

