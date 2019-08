Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu, a facut un pas urias spre grupele Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins formatia rusa FC Krasnodar cu scorul de 4-0, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului. Miguel Angel Guerrero, Lazar Randjelovic (doua) si Daniel…

- Preliminariile Ligii Campionilor au ajuns in ultima faza. Pentru prezența in grupe va lupta și CFR Cluj, cu Slavia Praga. In playoff mai sunt prezente APOEL Nicosia, Ajax Amsterdam, LASK Linz, Club Brugge, Dinamo Zagreb, Young Boys Berna, Rosenborg, Steaua Roșie Belgrad, Olympiacos și FC Krasnodar.…

- Play-off (tur): -marti, 20 august – ora 22.00: APOEL – Ajax (Look Sport), CFR Cluj – Slavia Praga (Digi Sport 1), LASK Linz – Club Brugge (Telekom Sport); -miercuri, 21 august – ora 22.00: Dinamo Zagreb – Rosenborg, Olympiakos – Krasnodar, Young Boys – Steaua Roșie Belgrad.

- Ziarul Unirea Nicolae Stanciu revine in Romania, ca adversar pentru CFR Cluj, cu Slavia Praga, in play-off-ul Champions League! Nicolae Stanciu revine in Romania, din postura de adversar al formației CFR Cluj, in play-off-ul Ligii Campionilor. Primul meci al dublei de foc se va disputa marți, 20 august,…

- Partida dintre CFR Cluj si Slavia Praga, din play-off-ul Ligii Campionilor va fi primul eveniment fotbalistic disputat in Romania, care va dispune de sistemul VAR. Liga Campionilor va introduce, in faza play-off-ului, sistemul de arbitraj video-asistat. Directorul general al EAD Interactive, Orlando…

- Echipele FC Porto, Olympiakos Pireu, LASK Linz si Rosenborg au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.Porto a dispus cu 1-0 de FC Kransodar, printr-un gol marcat in ultimele minute de Sergio Oliveira (89).

- Neil Lennon, antrenorul lui Celtic, s-a aratat extrem de mulțumit de rezultatul de egalitate reușit pe terenul lui CFR Cluj, 1-1, din turul trei preliminar al Ligii Campionilor și l-a laudat pe Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor. Returul se va juca marți, 13 august, de la ora 21:45; Caștigatoarea…