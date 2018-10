Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Feminina de Tenis (WTA) a anunțat nominalizarile pentru premiile acordate la final de sezon. Simona Halep a fost nominalizata la titlul pentru cea mai buna jucatoare a lumii, iar Mihaela Buzarnescu este candidata la „Revelatia sezonului“, scrie Mediafax.Pe langa jucatoarea de tenis…

- Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, locul 14 WTA si favorita 14, a fost eliminata, miercuri, in turul trei al turneului de la Wuhan, de sportiva ceha Katerina Siniakova, numarul 47 mondial, venita din calificari.Siniakova s-a impus cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (1), in doua ore si opt minute,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a calificat cu mare usurinta in semifinalele turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a intrecut-o cu 6-1, 6-1 pe ucraineanca Lesia Turenko, miercuri, la New York, in doar 57 de minute. Osaka (20 ani, 19 WTA) a ajuns astfel in premiera in…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a debutat cu dreptul la Openul Statelor Unite, invingand-o cu 6-3, 6-2 pe australianca Samantha Stosur, intr-o partida disputata marti la Flushing Meadows. Wozniacki s-a impus dupa o ora si 23 minute de joc, iar in turul…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) ese una dintre cele doua mari favorite pentru caștigarea US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, care se va disputa in perioada 27 august – 9 septembrie. Reprezentanta noastra imparte statutul de principala favorita a intrecerii de la New York cu Serena…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) este doar a 3-a in clasamentul WTA care ia in calcul turneele disputate pe hard. Liderul WTA este devansat in acest top de Angelique Kerber (30 de ani, 4 WTA) și Caroline Wozniacki (28 de ani, 2 WTA), caștigatoare la Wimbledon, respectiv Australian Open in 2018. Diferența…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, favorita numarul 11, a castigat turneul de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, cap de serie 25, scor 6-3, 6-3 (news.ro).Kerber, locul 10 WTA, s-a impus dupa 65 de minute de joc. Angelique Kerber a mai ajuns in…