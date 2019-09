Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul german de origine turca Deniz Aytekin va conduce meciul dintre nationalele de fotbal ale Romaniei si Spaniei, care va avea loc joi, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, potrivit site-ului FRF. Arbitri asistenti au fost desemnati Eduard…

- Fotbalistul roman George Puscas a fost inclus de UEFA in echipa ideala a Campionatului European de tineret desfasurat in Italia si San Marino, celelalte 10 posturi fiind ocupate de jucatori ai finalistelor Spania si Germania.Unsprezecele ideal al CE 2019 publicat pe site-ul oficial al forului continental…

- “Este ceva unic, abia asteptam si urmatorul turneu final. E incredibil, nu credeam ca am facut mandra atata lume. Suntem fericiti, pentru ei jucam, pentru o tara intreaga jucam si suntem fericiti. Mai avem de muncit, avem foame de rezultate, avem foame de trofee”, a spus Hagi. Capitanul Ionut…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca membrii Nationalei de fotbal Under-21 au facut "o tara intreaga mandra" de ei, avand "un parcurs exceptional" la Campionatul European. "Un parcurs exceptional al echipei nationale de fotbal a Romaniei Under-21 la Campionatul European! Tricolori, ati…

- Echipajul navei-scoala Mircea, aflat in Hamburg in marsul anual de instructie, a transmis un mesaj catre nationala U-21 a Romaniei, care va juca joi, de la ora 19.00, cu Germania, meci contand pentru semifinalele Campionatului European pentru tineret.

- Romania U21 joaca, azi, meciul cu Franța U21, capital pentru calificarea in semifinalele Campionatului European. Dupa ultimele partide disputate in Grupa B (Danemarca - Serbia 2-0 și Germania - Austria 1-1), tricolorii au aflat care sunt scenariile care ii duc in penultimul act al competiției.Citește…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida Polonia – Belgia, prima din cadrul editiei din acest an a Campionatului European under 21, competitie la care participa si Romania. Meciul, care conteaza pentru grupa A, este programat duminica, la Reggio Emilia, la ora 19.30. Kovacs va fi ajutat…