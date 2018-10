Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Budescu, 29 de ani, ar putea rata meciurile Romaniei din Liga Națiunilor cu Lituania (11 octombrie, 21:45, ProTV și liveTEXT pe GSP.RO) și Serbia (14 noiembrie, ProTV și liveTEXT pe GSP.RO). Selecționerul Cosmin Contra a vorbit despre situația mijlocașului de la Al-Shabab și a spus ca acesta…

- Muntenegru a invins Lituania, scor 2-0, in Liga Natiunilor, in grupa din care face parte si RomaniaReprezentativa Muntenegrului a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, selectionata Lituaniei, in etapa a doua a Grupei 4 a Seriei C din cadrul Ligii Natiunilor, din care face parte…

- Romania a remizat cu Serbia, scor 2-2, in etapa a doua a Ligii Natiunilor. Astfel a pașit in Liga Națiunilor cu o remiza.Echipa nationala a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 2-2 (0-1), meciul sustinut, luni, la Belgrad, in compania Serbiei, in etapa a doua a grupei 4, seria C a Ligii…

- Romania a debutat in Liga Natiunilor cu o remiza dezamagitoare, 0-0, la Ploiesti cu Muntenegru. In celalalt meci al grupei, Serbia a invins Lituania, in deplasare, scor 1-0. Diseara (ora 21.45, Pro TV), Romania va intalni Serbia la Belgrad, in timp ce Muntenegru va primi vizita Lituaniei.

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca este increzator ca echipa nationala de fotbal a Romaniei va arata altfel in partida de vineri cu Muntenegru in comparatie cu meciul din urma cu doi ani, din preliminariile CM 2018, cand prima reprezentativa condusa de Christoph…