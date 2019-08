Scapa Tatarusanu de concurenta? Paris Saint-Germain ar fi interesata sa-l aduca in aceasta vara pe Anthony Lopes (28 de ani), portarul lui Olympique Lyon. In cazul in care mutarea s-ar realiza, ar avea foarte mult de beneficiat si Ciprian Tatarusanu, rival pe post cu portughezul la formatia franceza. Anthony Lopes mai are contract cu Olympique Lyon pana in iunie 2020, iar France Football scrie ca situatia portarului este una incerta. Avand in vedere c (...)