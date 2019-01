Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali anunta ca-l va transfera la FCSB pe fundasul Alexandru Pascanu de la Leicester. Fundasul central in varsta de 20 de ani ar urma sa ajunga la FCSB in vara. "Il voi lua pe Pascanu la vara. Am vorbit cu cineva de la echipa nationala, mi-a spus ca Pascanu si Rus sunt foarte buni, dar…

- FCSB // Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a reluat discuțiile privind transferul lui Alexandru Pașcanu, 20 de ani, fundașul lui Leicester, pe care spera sa-l aduca in vara. „Il voi lua pe Pașcanu in vara. Am vorbit cu cineva de la echipa naționala, mi-a spus ca Pașcanu și Adrian Rus (n.r.…

- Ioan Andone, managerul general de la FC Voluntari și un apropiat al lui Gigi Becali, a vorbit despre situația de la FCSB. Ioan Andone a vorbit despre problema fundașului central de la FCSB și i-a propus lui Gigi Becali doi jucatori: Alexandru Pașcanu, de la Leicester, și Adrian Rus, de la Sepsi. „Nu…

- Gigi Becali a facut eforturi pentru a-i oferi lui Mihai Teja contextul perfect pentru crearea unei echipe care sa nu mai rateze titlul, i-a adus la echipa pe Adrian Stoian si Florentin Matei, iar Nicolae Dica (38 de ani) anunta public motivul din spatele venirilor celor doi mijlocasi cu...

- Libertatea va ține la curent cu toate transferurile din Liga 1 in iarna lui 2019. Cine a venit, cine a plecat. CFR Cluj Cristi Manea (21 de ani), fundașul lui CFR Cluj, poate ajunge la Chievo, ocupanta ultimului loc in Serie A, cu doar 8 puncte din 19 etape. Atacantul spaniol Urko Vera și-a reziliat…

- Mirel Radoi il felicita pe Gigi Becali pentru transferurile lui Florentin Matei și Adrian Stoian și e sigura ca „asta era cheița care lipsea in jocul Stelei". Trimisii speciali ai Gazetei in Spania, Eduard Apostol si Cristi Preda, transmit cele mai noi informatii si imagini din cantonamentul FCSB „Foarte…

- Gigi Becali a anunțat ca FCSB se afla foarte aproape de a rezolva transferul unui fundaș. Nu a dezvaluit numele, insa acesta poate fi Adrian Rus, stoperul de 22 de ani de la Sepsi despre care Gazeta a scris azi ca e prioritatea roș-albaștrilor. Totodata, finanțatorul FCSB a spus și ca pista Alex Pașcanu…

- Om de baza in naționala Romaniei sub 21 de ani, care s-a calificat la EURO 2019, fundașul central Alexandru Pașcanu le-a atras atenția celor de la FCSB. Alex Pașcanu, legitimat la echipa de tineret al lui Leicester, ar fi fost propus la FCSB, iar patronul Gigi Becali ar fi tentat sa-l aduca in cel mai…