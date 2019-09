Multe regiuni, inclusiv sudul Europei, vor deveni desert. Foametea se instaleaza cu fiecare grad cu care incalzim planeta

Stiri pe aceeasi tema

- “Romania exporta jumatate din mierea produsa” – declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 20/08/2019 at 11:16 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica, a adus, recent, in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, un subiect…

- Piața auto traverseaza in prezent o perioada de scaderi ușoare ale vanzarilor la nivel global, ca urmare a reducerii puternice a interesului pentru mașini diesel in Europa și a scaderii abrupte a vanzarilor in China. Cu toate acestea, podiumul celor mai mari constructori auto din lume din prima jumatate…

- Harțile exercita o atracție misterioasa asupra noastra. Fie ca sunt pergamente antice sau ca sunt abia scoase din torpedoul mașinii sau generate de Google, harțile ne spun tot ceea ce dorim sa știm, nu doar despre unde vrem sa mergem, ci și despre lume, in general. Și, cu toate acestea, cand vine vorba…

- In prima jumatate a anului, PSA a vandut 1.9 milioane de vehicule, cu 12.8% fața de cele 2.18 milioane inregistrate in perioada similara a lui 2018. Rezultatul negativ a fost cauzat de scaderea vanzarilor din China (-62.1%), respectiv America Latina (-29.3%), insa veștile nu sunt atat de rele pentru…

- Ramasite fosilizate ale unei pasari uriase, descoperite intr-o pestera din Crimeea, demonstreaza ca aceste animale au trait alaturi de oamenii primitivi in ceea ce este astazi Europa. Pasarile uriase care nu aveau capacitatea de a zbura si care au minimizat strutii moderni, cantarind…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca asteroidul Psyche 16 este compus din metale a caror valoare este estimata la 700 de pentalioane de dolari, astfel incat i-ar putea transforma in miliardari pe toti oamenii de pe Pamant. Conform presei americane, acest obiect spațial aflat intre Marte și…

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Valul de caldura provine din Sahara si a determinat…