- Presedintele PNL Diaspora, Viorel Badea, a depus, vineri, la Parchetul General, un denunt penal împotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, acuzându-l de împiedicarea cu premeditare a votului cetatenilor români din strainatate la alegerile din 26 mai, a anuntat purtatorul…

- Premierul Viorica Dancila nu ii va demite pe minsitrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si pe ministrul de Interne, Carmen Dan, asa cum a cerut presedintele Klaus Iohannis. Ea spune ca a cerut o analiza, iar nicio masura nu va fi luata pana la finalizarea anchetei. "Sunt un om echilibrat si corect…

- Premierul Viorica Dancila vine cu noi explicații dupa ce a refuzat sa ii demita pe ministrul de Interne și pe cel de Externe pentru problemele de la votul din diaspora. Dancila susține ca refuzul ei are la baza o analiza comandata pentru a vedea daca Teodor Meleșcanu și Carmen Dan se fac sau nu vinovați…

- Teodor Melescanu este asteptat pe 10 iunie in plenul Camerei Deputatilor. Ministrul Afacerilor Extrene va da explicații la „Ora Guvernului” privind blocajele inregistrate la votul romanilor din diaspora, de duminica.Biroul permanent al Camerei inferioare a aprobat, in acest sens, solicitarile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut demisia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul scandalului legat de votul din Diaspora, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Anterior, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Dancila sa-i demita "imediat"…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, este asteptat pe data de 10 iunie in plenul Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pentru a explica blocajele inregistrate duminica la votul romanilor din diaspora, transmite Agerpres.roBiroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, in acest sens,…

- * Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care s-a desfasurat procesul de votare in diaspora. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va solicita informatii de la autoritatile implicate in legatura cu modul in care s-a desfasurat votul in diaspora, cu ocazia alegerilor…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a transmis un mesaj dupa organizarea defectuoasa a alegerilor europarlamentare si a referendumului national, in data de 26 mai, in strainatate. „Doresc sa-mi exprim regretul si sa cer scuze tuturor romanilor din diaspora care nu au putut sa-si exercite dreptul…