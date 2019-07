Mult disputata Lege a politicii lingvistice de stat din Ucraina a intrat în vigoare Legea politicii lingvistice de stat din Ucraina, intens disputata de catre minoritati, a intrat marti în vigoare. Potrivit acesteia, fiecare cetatean ucrainean are obligatia sa cunoasca limba ucraineana, limba oficiala a statului, transmite agenția ungara MTI, citata de Rador.



Potrivit legii functionarii limbii ucrainene ca limba de stat, majoritatea prevederilor legii intra în vigoare la doua luni de la publicare, adica de pe 16 iulie, însa norma care impune ca la dobândirea cetateniei ucrainene sa fie necesara sustinerea unui test de limba, va intra în vigoare…

Sursa articol: hotnews.ro

