- Votul pentru alegerea unui nou președinte și a viitorilor membri ai Parlamentului din Nigeria, programat pentru ziua de sâmbata, a fost amânat cu o saptamâna din motive de securitate, a anunțat Mahmood Yakubu, președintele Comisiei Electorale, citat de Reuters și BBC, scrie Mediafax.Anunțul…

- Roger Stone, consultant politic și aliatul președintelui Donald Trump, a fost arestat vineri de FBI, fiind inculpat pentru șapte capete de acuzare, printre care pentru declarații false și influențarea martorului, potrivit Reuters și BBC. Roger Stoner a fost arestat vineri dimineața în urma…

- Cel puțin 15 militanți islamiști au fost uciși in sud-vestul Nigeriei, in urma mai multor raiduri aeriene și terestre coordonate de Franța și Nigeria, au transmis duminica reprezentanții Ministerului Apararii din Franța, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Operațiunea a avut loc in data de…

- Republica Democrata Congo a anuntat joi expulzarea ambasadorului UE Bart Ouvry ca raspuns la prelungirea sanctiunilor impuse unor oficiali din aceasta tara, inclusiv impotriva candidatului coalitiei aflate la guvernare in alegerile prezidentiale, scrie Reuters.

- Muhammadu Buhari, președintele Nigeriei (foto: www.silverbirdtv.com) Generalul Muhammadu Buhari s-a nascut la 17 decembrie 1942 si este presedinte al Republicii Federale Nigeria din 2015. In luna mai 2018, dupa ce presedintele a fost primit la Casa Alba de Donald Trump, in cadrul unei vizite oficiale,…

- Fostul ministru georgian de Externe, Salome Zurabishvili, a caștigat alegerile prezidențiale din Georgia, a anunțat joi dimineața comisia electorala, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Dpa.