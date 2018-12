Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a inceput sa se gandeasca la variante de a se intari in aparare și cauta un fundaș central, pe care sa poata sa il aduca pe Nou Camp inca din aceasta iarna. Jurnaliștii de la Sport.es noteaza ca pe lista gruparii blaugrana este tanarul Daniele Rugani, aparatorul campioanei Juventus scrie…

- Guvernul canadian a confirmat miercuri arestarea unui al treilea cetatean canadian in China in ultimele cateva zile, la aproape trei saptamani dupa arestarea la Vancouver a unei inalte oficiale a gigantului chinez in domeniul telecomunicatiilor Huawei, arestare care a starnit furia Beijingului, informeaza…

- Consiliul Francez al Cultului Musulman (CFCM) a cerut miercuri autoritatilor din Strasbourg sa-l inhumeze "cat mai repede posibil" si "in anonimat" pe Cherif Chekatt, autorul atacului asupra Targului de Craciun din acest oras din estul Frantei, pentru "a evita sa se faca din el o victima", informeaza…

- Jose Mourinho (55 de ani) pregatea un transfer monstruos inainte sa fie dat afara de la Manchester United, scrie mediafax.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data de Senat: OUG pe Legile Justiției, RETRIMISA in Comisia Iordache "Specialul" voia sa-si betoneze apararea fragila si era gata…

- ACS Poli l-a numit deja pe inlocuitorul lui Calin Cojocaru, care a condus echipa timisoreana in ultimele etape desi era „secund” in acte. Noul „principal” e Valeriu Rachita, care a activat ultima data la Sportul Snagov. De atlfel, tehnicianul a vorbit si despre o posibila mutare a ilfovenilor pe Bega.…

- Santiago Solari si-a incheiat perioada ca antrenor interimar al lui Real Madrid. Tehnicianul argentinian care a reusit sa o scoata din criza gruparea de pe Santiago Bernabeu a primit votul de incredere al lui Florentino Perez si a fost confirmat pe termen lung ca antrenor principal pe banca tehnica…

- CSM Bucuresti va sustine sambata, de la ora 19:15, meciul trei din grupa D a Ligii Campionilor, in compania echipei Vipres Kristiansand. Jocul va avea loc in Norvegia si va putea fi urmarit in direct pe Digi Sport, Dolce Sport si in format livetext, livescore pe www.prosport.ro