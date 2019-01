Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir cere Bancii Nationale a Romaniei sa decida ca ROBOR sa se calculeze in functie de tranzactiile care se fac, sustinand ca indicele la care sunt calculate ratele romanilor cu credite in lei este "trucat" printr-o intelegere intre bancile comerciale cu "stiinta si implicarea"…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR, el solicitand BNR sa opreasca…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, și pe Marius Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței pentru a da explicații despre calcularea indicelui ROBOR.Acesta a solicitat Bancii…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca îi va chema, pe 29 ianuarie, la audieri în Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat ca îi va chema, pe 29 ianuarie, la audieri în Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, și pe Marius Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței pentru a da explicații despre calcularea indicelui ROBOR, transmite Mediafax.Acesta…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR.

- Daniel Zamfir a acuzat in termeni duri sitemul bancar, precizand ca bancile influențeaza ROBORUL. El a cerut Bancii Naționale ca incepand de maine sa puna capat acestei practici și sa stabileasca ca ROBORUL sa se calculeze in funcție de tranzacțiile care se fac, nu in funcție de cotații. El…

- Senatorul a spus ca in curand va aduce și probe in sensul susținerii afirmațiilor sale și a lansat o noua invitație catre guvernatorul Mugur Isarescu la comisia economica a Senatului. "Eu nu ma joc cu lucrurile astea. Toate lucrurile pe care le-am facut, de la legea darii in plata pana la legile…