Stiri pe aceeasi tema

- 'BNR nu va participa astazi (marti, n.r) la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, dupa cum a declarat aseara si domnul consilier Valcov (Darius Valcov, consilierul…

- UPDATE – ora 9:27 Reprezentantii BNR nu vor participa marti la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a anuntat ca Banca Nationala a Romaniei nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire la Ministerul de Finante in cadrul Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala. "Se poate…

- Reprezentantii BNR nu vor participa marti la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere...

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, declara ca BNR nu va participa la discuția din Comisia Economica din Senat, „Se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dl. Zamfir”, a declarat Suciu, conform Mediafax.Purtatorul de cuvant al BNR a anunțat, marți, ca BNR…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca exista motive de ingrijorare privind economia tarii, in contextul in care euro a atins astazi un nou maxim istoric si creste necontenit de mai bine de o saptamana. "Sigur ca sunt motive de ingrijorare. Am spus si am mai spus-o, nu imi face…

- Isar spune ca BNR stabilește nivelul ROBOR și in perspectiva urmatoarelor alegeri pentru consiliul de administrație din 2019. "ROBOR-ul in Romania este un indice manipulat, administrat de catre Banca Naționala in sensul in care dimensiunea de jucator a BNR, comparativ cu celelalte banci care contribuie…

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, anunța ca l-a chemat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa dea explicații, dupa ce Banca Naționala a recunoscut faptul ca opt banci straine care opereaza in Romania au acționat concertat pentru a ține Romania in sub-dezvoltare economica.Citește…