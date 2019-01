Mugur Isărescu, replici cu un tânăr: Zău?! / Ce aveți de gând să faceți? - video Mugur Isarescu a povestit ce dialog a avut cu un tanar din Slovnia dupa intrare țarii in zona EURO. "Am fost sa vizitez o peștera in Slovenia. Ghidul era un baiat tanar care vorbea o engleza perfecta. M-a intrebat ce fac acolo. Și i-am zis ca particip la o festivitate cu ocazia implinirii a doi ani de la intrarea in zona EURO. Și mi-a zis uimit: zau?! L-am intrebat: nu știai? Mi-a spus: da, dar nu are nicio importanța. L-am intrebat daca este mulțumit și mi-a zis ca nu, ca populația este total nemulțumita: Ne-a scazut nivelul de trai cu 12% -15%. Eram pregatit sa ii zic: v-a prins… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

