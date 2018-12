Mugur Isarescu: Reducerea taxelor a dus veniturile fiscale la 26% din PIB, cel mai redus nivel din istoria noastra! Cine va avea curaj sa le creasca pentru a reechilibra situatia?

Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea salariului minim pe economie in functie de studii superioare nu va aduce niciun fel de confort social, existand riscul cresterii numarului de persoane analfabete functional care vor obtine diplome pe cai ilicite. Expertii au explicat pentru edupedu.ro care sunt cele trei solutii viabile.

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) atrage atentia ca modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor.

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, cea mai mare companie internationala de comunicatii prin cablu, a inregistrat o cresterea anuala a veniturilor cu 4% in T3, la 164,2 milioane lei, comparativ cu 158 milioane lei in aceeasi perioada a anului trecut, informeaza compania.

- Doamna Prof.univ.dr. Aura Socol a prezentat Raportul de fundamentare, document structurat pe doua paliere și alcatuit din șapte capitole. In raport se analizeaza in detaliu modul in care funcționeaza zona euro, cum poate influența acest lucru intrarea Romaniei in zona euro și gradul de pregatire…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a facut public documentul care sta la baza propunerii de crestere a salariului minim de la 1 noiembrie la 2.080 de lei, posibila masura anuntata sambata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Documentul nu prevede insa si impactul bugetar al implementarii…

- Asociatia Pro Infrastructura critic dur, intr-o postare pe Facebook, strategia autoritatilor in materie de Transporturi in privinta periculoaselor treceri la nivel de cale ferata. Concret, desi in Europa reducerea riscurilor aferente la aceste pasaje este prioritara, Romania bate pasul pe loc si nu…

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului, iar reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…

- Institutul National de Sanatate Publica a publicat ultimele date cu privire la raspandirea cazurilor de rujeola in Romania. Astfel, numarul total de cazuri confirmate raportate la data de 14 septembrie 2018 este 15.267, din care 59 de decese. In perioada 10 septembrie 14 septembrie 2018 au fost raportate…