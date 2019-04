Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat marti ca pozitia Bancii Centrale cu privire la repatrierea rezervei de aur va fi luata in urma unei sedinte a Consiliului de Administratie, iar apoi va fi trimisa Parlamentului. “Sunt in cercetare aceste corelații, le analizam și noi, dar a propos de deciziile de astazi vor face ca dobanzile pe termen scurt de pe piața monetara care acopera 80% din tranzacții și care contribuie la calcularea noii referințe- dobanzile calculate in acest fel ar putea fi destul de sus, langa facilitatea de creditare. Bancile vor simți ca…