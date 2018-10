Mugur Isarescu, prezent Reuniunea Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro

Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Prof.univ.dr. Aura Socol a prezentat Raportul de fundamentare, document structurat pe doua paliere și alcatuit din șapte capitole. In raport se analizeaza in detaliu modul in care funcționeaza zona euro, cum poate influența acest lucru intrarea Romaniei in zona euro și gradul de pregatire…

- O noua reuniune a Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro a avut loc astazi, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, si guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Doamna Prof.univ.dr. Aura Socol…

- Faptul ca deprecierea cursului de schimb euro-leu cu patru bani provoaca ingrijorare este semn ca am progresat foarte mult, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Suntem incapatanati si nu facem prognoze de curs, dar pot sa fac o gluma. Depinde cum…

- Membrii Consiliului de Management Strategic (COMS) au aprobat raportul privind revizuirea planului de actiuni aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, anunta Ministerul Justitiei (MJ). "Membrii COMS au aprobat Raportul privind revizuirea Planului de actiuni aferent Strategiei de dezvoltare…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, a povestit ce s-a intamplat, in ultimele decenii, cu patrimoniul Bancii Nationale, afirmand ca nici fostul presedinte, Gheorghiu Dej, nici Nicolae Ceausescu, ”nu s-au atins de patrimoniul Bancii Nationale”.

- "Am discutat si cu bancile. Ne uitam la date. Sub nicio forma nu vrem sa sugrumam cresterea creditului si nici cresterea economica. Sub nicio forma. Ne uitam la experienta altor tari", a raspuns Isarescu.Potrivit acestuia, masura va fi gata in aceasta vara, insa, cum "vara in Romania se…

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom…