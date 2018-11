Stiri pe aceeasi tema

- O serie de propuneri legislative risca sa perturbe o piata bancara echilibrata, iar acest risc apare daca propunerile nu sunt calibrate cu atentie si cu priceperea necesara pentru evitarea consecintelor nedorite, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Nu ar…

- Fara antreprenoriat de calitate economia de piata schioapata, iar economia de piata nu poate functiona fara disciplina financiara. Economia de piata, capitalismul, democratia inseamna libera initiativa si aceasta trebuie sprijinita, iar acesta este un mesaj pe care ZF l-a avut incontinuu, a spus Mugur…

- Rapid continua investițiile in juniori și a reușit sa mai aduca azi unul. Este vorba despre fundașul central Alexandru Catrici (17 ani). Tanarul jucator este unul dintre liderii "naționalei" U17, iar in vara a fost la un pas de a semna cu Udinese, in Serie A, anunța site-ul oficial al clubului giuleștean.…

- Salariile din Romania cresc deoarece oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea, iar intelept ar fi sa nu agravam aceasta problema structurala, a declarat joi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra…

- 'In mod normal, as fi terminat aici. Dar sunt importante chestiunile de colaborare dintre Banca Nationala si industria bancara. Colaborarea e legata chiar de compliance si as discuta-o in contextul acestei noi vedete care domina, de un an de zile, o parte din dezbaterea publica - dobanda ROBOR. Cand…

- Fuziunea Banca Transilvania și Bancpost a fost stabilita sa se întâmple în acest an, iar apoi ultima entitate bancara va disparea de pe piața. Astfel, în 31 decembrie 2018, sub rezerva obținerii aprobarii BNR, Bancpost ar urma sa își înceteze…

- Actionarul majoritar al BCR, Erste Group, a anuntat, ieri, ca Andreas Treichl (66 de ani) va fi inlocuit din pozitia de CEO, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, inainte de expirarea mandatului in iunie 2020. Andreas Treichl este CEO al Erste Group Bank din iulie 1997 si membru al Consiliului de Administratie…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat o analiza privind productia si comercializarea medicamentelor eliberate fara prescriptie medicala si a suplimentelor alimentare, scrie News.ro.”In cadrul acestui studiu vor fi analizate conditiile structurale ale pietelor, relatiile contractuale…