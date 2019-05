Stiri pe aceeasi tema

- Rusia e un jucator-cheie în lungul si devastatorul razboi din Siria. Pentru a-si argumenta implicarea în acest conflict, Moscova a trimis, prin toata tara, un tren cu exponate care subliniaza eroismul soldatilor rusi si amenintarea cu care se confrunta acestia în Siria. Dar povestea…

- La Cimitirul Eroilor din Alba Iulia va avea loc joi, de la ora 12.00, un ceremonial religios si militar pentru celebrarea Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial si Zilei Europei. Teritoriul romanesc se gasea in punctul de intalnire…

- Ionuț Nedelcearu, 23 de ani, a reușit primul sau gol pentru formația rusa Ufa, in remiza obținuta de echipa sa in deplasare cu Samara, echipa lui Paul Anton, 1-1, in etapa a 27-a din campionatul Rusiei. Nedelcearu, care evolueaza pentru Ufa din februarie 2018, a punctat in al treilea minut al prelungirilor,…

- In zilele de 23-25 aprilie 2019 a avut loc cea de a opta Conferința de la Moscova privind securitatea internaționala. Aceasta este una dintre cele mai importante reuniuni internaționale anuale de acest fel, similara ca amploare și agenda Conferinței asupra securitații de la Munchen. ETERNA DORINȚA A…

- La finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial, România a picat în sfera de interes a Rusiei. Celebrul document &"acord al procentajelor", prin care Churchill a vândut România lui Stalin a fost dezvaluit și acum

- In aceasta vara s-au implinit 131 de ani de cand Principatul Bulgariei a cerut unirea cu Regatul Romaniei. De asemenea, anul acesta se implinesc 99 de ani de cand Ungaria a cerut si ea sa fie condusa de Casa Regala a Romaniei. Daca aceste lucruri s-ar fi intamplat, Romania ar fi avut acum un teritoriu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, la Brasov, ca un proiect de modificare a OUG 114/2018 se va afla pe masa Guvernului saptamana viitoare, in ceea ce priveste sectorul bancar propunerea fiind una de substanta, cu „calcule foarte bine fundamentate", bazate pe datele Bancii...

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare de un judecator american pentru frauda bancara și fiscala descoperita in timpul anchetei lui Robert Mueller privind rolul Rusiei in alegerile din 2016, transmite CNN, conform…