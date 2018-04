Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, miercuri, ca a raspuns in scris presedintelui Camerei Deputatilor la scrisoarea trimisa de acesta in legatura cu evolutia inflatiei, dar nu a dorit sa dea amanunte.

- „Noi - Consiliul da Administratie - BNR - actionam in baza unui mandat. Si oamenii politici au un mandat, cel popular, au dreptatea lor. Am purtat si un dialog verbal, cu partidele de Opozitie, iar presedintele Camerei Deputatilor a preferat calea scrisa. I-am raspuns, tot pe cale scrisa. El a spus…

- BNR va majora probabil din nou dobanda de politica monetara la sedinta din 4 aprilie, cu 0,25 puncte procentuale, la 2,5%, in incercarea de a tine sub control inflatia, masura care se va repeta si la urmatoarele doua sedinte, din 7 mai si 4 iulie, sunt de parere analistii Unicredit Bank. …

- Guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, dat ecplicații în fața comisiei economice a Senatului despre explozia prețurilor și evolutia inflatiei din ultimele luni. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, solicitat sa dea explicații inclusiv de șeful PSD Liviu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca se asteapta ca inflatia sa fie in acest an „in crestere, dar undeva aproape” de cea estimata la constructia bugetului de stat pe 2018. „Noi am avut o estimare vizavi de inflatie cand a fost bugetul pe 2018 - 3,1%. Este o crestere…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este de parere ca faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact trebuie sa dea de gandit, iar a veni cu exemple din Uniunea Europeana nu sta in picioare, in condițiile in care nivelul de trai din Romania nu se compara cu cel din statele…

- Așadar, conform sursei citate, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, i-a trimis o scrisoare guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, in cadrul careia fiind abordate mai multe subiecte. Potrivit Antena 3, liderul PSD ii cere explicații lui Murug Isarescu privind inflația. Știrea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator la maxim 50% din venituri, el mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare, pentru nevoile pe care le au in derulare. „Nu sunt in favoarea unei…

- Prețurile la alimente au crescut intr-un ritm alarmant, de la o luna la alta in 2017 și odata cu acestea, rata inflației a cunoscut o cifra record, lucru care-l ingrijoreaza pe ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici. Orlando Teodorovici și-a manifestat intenția de a discuta pe aceasta…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv…

- Sa te fereasca Dumnezeu de cei care ajung pe scari prea inalte și cred ca l-au prins pe Atotputernicul de picior! Zborul lor e fara aripi și fara parașuta și, amețiți de inalțimi, se cred mai puternici decat sunt. Gata cu poveștile, cu pildele! Am sa fac radiografia ultimelor cinci luni din viața romanilor…

- Mugur Isarescu s-a declarat „frapat” de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a discutat despre adancirea deficitului comercial al țarii noastre, fiind surprins de faptul…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a apreciat, vineri, faptul ca Executivul a mentinut deficitul bugetar sub nivelul de referinta de 3%, iar acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%, insa a atras atentia ca, atunci cand economia inregistreaza cresteri economice…

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a prezentat raportul asupra inflatiei, despre care a spus ca a atins 3,2%, incadrandu-se in intervalul de variatie de 2,5% +/- 1%. Liviu Dragnea a refuzat sa comenteze raportul guvernatorului BNR.„Nu a vorbit dl Isarescu? Eu imi permit sa comentez…

- Anunt de ultima ora de la BNR. Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a prezentat raportul asupra inflatiei, despre care a spus ca a atins 3,2%, incadrandu-se in intervalul de variatie de 2,5% +/- 1%. Citeste si: Detalii HALUCINANTE in scandalul de la penitenciarul Rahova: Ce spun…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- BNR ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala, a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale."Lumea se schimba, ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a transmis intr-o conferinta de presa ca Banca Centrala insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, relateaza Agerpres.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Deşi opt dintre cei 13 economişti…