Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Mugur Isarescu a lansat miercuri un nou avertisment pentru Guvern, spunand ca „s-a dat prea mult”, fara a tine cont de cat poate sa duca economia, astfel ca Romania a ajuns sa importe prea mult. El a criticat, de asemenea, instabilitatea legislativa, data de Ordonanta 114.

- Guvernatorul Mugur Isarescu a lansat miercuri un nou avertisment pentru Guvern, spunand ca „s-a dat prea mult”, fara a tine cont de cat poate sa duca economia, astfel ca Romania a ajuns sa importe prea mult. El a criticat, de asemenea, instabilitatea legislativa, data de Ordonanta 114.

- Traian Basescu a explicat care sunt riscurile in privinta referendumului, in cadrul unei conferinte de presa. ”Exista un risc pentru referendum, asa cum este el, cu intrebarile prost puse. Are mult mai mare importanta daca il pierde presedintele, il pierdem toti, decat daca il castiga. Daca…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat in aceasta dimineața ca PIB a crescut cu 5% pe serie burta și 5,1% pe serie ajustata sezonier, in trimestrul I din acest an fața de perioada similara a lui 2018. Aceste cifre sunt superioare estimarilor facute de diverși analiști. De exemplu, Erste Group…

- Economia e ca o bucata de plastelina. Daca o strangi in pumni, ți se va scurge printre degete, obișnuia sa spuna fostul premier și profesor ASE, Radu Vasile. Dublarea salariilor medii și a salariului minim in ultimii 5 ani s-au vazut in creșterea cumparaturilor facute (majoritatea pe marfuri de import)…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a transmis, miercuri, „un ultim avertisment” catre Autoritatea Sanitar-Veterinara, Protectia Consumatorului, Antifrauda si Vami, spunand ca, daca cei de la aceste institutii nu sunt in stare sa analizeze fiecare fruct sau leguma care intra in Romania, ca sa nu mai intre produse…

- Economia romaneasca se indreapta spre un record istoric in materie de exporturi in 2019, acestea urmand sa depaseasca pragul de 70 de miliarde de euro, impulsionate de constructia de automobile si piese auto, industria prelucratoare, agricultura si software-ul, potrivit analizei realizate de o companie…

- Este doar o chestiune de timp pana la o situatie de criza planetara din cauza gripei, spun expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. Dovada, in Romania, virusul a ucis 172 de oameni in sezonul acesta, mai multi decat anul trecut. „In situația in care un astfel de virus provoaca numai imbolnaviri…