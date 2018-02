Mugur Isarescu: M-a frapat ca importam foarte multe mere, desi avem 14% din suprafata cultivata din Uniunea Europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rafturile din piete sau hipermarketuri merele romanesti abia fac fata celor din import. Numai din Polonia luam anual mere in valoare de peste 20 de milioane de euro, desi stam bine la capitolul suprafatele cultivate cu meri. In urma cu doi ani tara noastra ocupa locul 2 la nivel european, dupa Polonia.…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana. "Ce m-a frapat pe mine asa, am discutat cu colegii, este ca importam foarte multe mere. Avem vreo…

- 'Ce m-a frapat pe mine asa, am discutat cu colegii, este ca importam foarte multe mere. Avem vreo 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri, sa spunem, din Uniunea Europeana, dar numai 3% din productie. Bineinteles ca aici e vorba si de imbatranirea livezilor. Ele trebuie innoite. Dar faptul…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea...

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea...

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- "Ce m-a frapat pe mine, chiar am discutat cu colegii, este ca importam foarte multe mere. Avem vreo 14% din totalul suprafatelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana si numai 3% din productie. Bineinteles, aici e vorba si de imbatranirea livezilor. Ele trebuie innoite", a spus vineri Guvernatorul…

- „Deficitul comercial ne preocupa foarte mult. A crescut acolo unde am crede ca avem potential - la alimente si produse agroalimentare. Ce m-a frapat este ca Romania importa foarte multe mere. Avem 14% din suprafata pe care se cultiva mere in Uniunea Europeana, dar livram doar 3% din productie. Asta…

- Anunt de ultima ora de la BNR. Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a prezentat raportul asupra inflatiei, despre care a spus ca a atins 3,2%, incadrandu-se in intervalul de variatie de 2,5% +/- 1%. Citeste si: Detalii HALUCINANTE in scandalul de la penitenciarul Rahova: Ce spun…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Romania este cea mai expusa tara din Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste numarul de joburi care risca sa fie in viitor inlocuite cu roboti. Peste 60% din locurile de munca sunt amenintate, de departe cea mai mare pondere din blocul european.

- Decizia Parlamentului Romaniei de a amenda actul normativ care prevede mecanismul de plata defalcata a TVA a fost benefica, considera Vlad Boeriu, partener Deloitte. "Colaborarea dintre legiutori si mediul privat este cheia pentru a ajunge la reglementari echilibrate cu avantaje pentru ambele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. „Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia…

- Dupa ce coalitia PSD-ALDE a inceput modificarea legilor justitiei, semnele de la Uniunea Europeana au fost clare. Tara noastra a fost avertizata ca face o greseala si ca statul de drept este pus in pericol. Mai mult, s-a spus ca in urma acestor legi Romania ar putea pierde fondurile europene. Klaus…

- Romania nu este de acord cu plafonarea platilor directe si respinge ideea cofinantarii din surse nationale a sumelor platite pe suprafata agricola, se arata intr-un comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmis miercuri AGERPRES. Punctul de vedere a fost…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a postat pe contul personal de Twitter un mesaj de felicitare pentru Viorica Dancila. Congratulations Viorica Dancila, I wish you every success. The #EU would not be complete without Romania, nor would #Romania be complete…

- UPDATE ora 17:35 Parlamentul reunit in sedinta extraordinara a acordat astazi votul de investitura Cabinetului condus de Viorica Dancila. S-au inregistrat 282 de voturi pentru si 136 impotriva. In prezentarea programului de guvernare, premierul desemnat Viorica Dancila a, precizind ca obiectivul mandatului…

- ”As remarca aici o provocare suplimentara careia trebuie sa-i facem fata pe termen mediu, si ma refer aici la faptul ca Uniunea Europeana va traversa o perioada de ample transformari, unele determinate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aceste transformari se vor reflecta in mod sigur…

- Romania trebuie sa se mobilizeze si sa urgenteze eforturile de atragere a fondurilor europene, avand in vedere ca exista incertitudini cu privire la viitorul fondurilor structurale si de coeziune, pe fondul transformarilor prin care va trece UE, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu, la conferinta…

- Romania are o noua problema grava de sanatate publica. An de an a neglijat-o, iar numarul deceselor a continuat sa creasca, fapt ce ne plaseaza pe primul loc in Uniunea Europeana. Este vorba...

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat.

- Evenimentul va avea loc la Centrul de cultura ”Luceafarul” din orașul Nisporeni, intr-o zi de duminica, pe 28 ianuarie, cu incepere de la ora 12.00. ”Cred ca sala nu va fi plina, ci arhiplina”, a declarat pentru ”Expresul” Iurie Carbune, liderul organizației locale a Partidului Unitații Naționale din…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- La fiecare șase ore un copil mai mic de un an moare in Romania. Rata mortalitații infantile plaseaza țara noastra pe primul loc in Uniunea Europeana. Trupurile fragile ale copiilor nascuți prematur nu reușesc ...

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a anulat vizita la Palatul Victoria Premierul japonez Shinzo Abe. Foto: Arhiva. Premierul japonez Shinzo Abe nu va mai merge la Paltul Victoria, în contextul în care premierul Mihai Tudose si-a scris demisia. Potrivit unei actualizari a programului…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- Angajații Fiscului vor putea fi premiați din banii colectați din amenzi și prejudiciile recuperate, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența al Ministerului Finanțelor, citat de catre Pro TV . Mai exact, funcționarii Fiscului vor putea incasa 15% din totalul amenzilor sau sumelor recuperate din…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania fac apel la "toate partile implicate" in procesul de reforma a justitiei "sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei", se arata…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Țara fierbe de cateva saptamani din cauza modului in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justiției, Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Și ieri, ca și in alte zile, zeci de mii de romani au ieșit in strada sa protesteze in fața schimbarilor, iar Uniunea Europeana este cu ochii pe…

- Nu sunt moarhist, dar ma intreb daca la caderea comunismului am fi devenit regat, oare Romania de poveste ar fi existat cu adevarat? O Romanie avida de ordine si disciplina, o Romanie al carui popor poate nu ar fi emigrat in masa, pana spre 20% din populatia activa, popor ajuns bataia de…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, considera ca programul "Descopera și cunoaște Romania" este un proiect viu, care demonstreaza ca tinerii participanți iși doresc o colaborare intensificata. "Cred ca este o schimbare, pentru ca acest program nu este…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, critica actuala programa scolara, spunand ca ”supraincarca elevul” si nici nu il ”invata suficient de clar”. In plus, Pop afirma ca exista manuale in care copiii sunt invatati ca Romania urmeaza sa intre in Uniunea Europeana, ”dar noi suntem intrati de vreo 10 ani”.

- Drumul de ocolire Chișinau – Ungheni este realizat în proporție de aproape 90 la suta și va fi dat exploatare în primavara anului 2018, dupa o întârziere de aproape doi ani, anunța Ministerul Economiei și Infrastructurii. În total, 17 proiecte de construcție a…

- "Mai sunt inca suprafețe de recoltat in zona Transilvaniei, insa producția medie la porumb nu va putea fi influențata. Este cea mai mare obținuta vreodata: 5.800 de kilograme la hectar, aproape 6 tone, și sigur ca va fi și cea mai mare producție totala de porumb boabe a Romaniei", a precizat ministrul…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, aplauda poziția Departamentului american de Stat, dupa ce diplomația Statelor Unite a cerut Parlamentului roman sa retraga noile legi ale justiției. Europarlamentarul a mai susținut ca premierul Mihai Tudose este ,,nefrecventabil”…

- Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei este mai lenta decat cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala 'Measuring Development in Turbulent Times', acesta precizand ca nu orice crestere conduce la…

- Venit in Romania in octombrie 1996, chef Joseph Hadad a trecut de la “agonie la extaz” in lumea culinara a Capitalei. Adica de la o piața aproape goala, in care nu gaseai nici pește, nici condimente – la rafinamentul de azi dar și la tehnologia prezentului. Celebrul bucatar va lansa peste o luna o…

- Ziua MOȚIUNII! Liberalii fac lant uman in jurul Parlamentului Motiuea de cenzura a PNL, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", va fi supusa dezbaterii si votului plenului reunit al celor doua Camere, joi, de la ora 11, liberalii organizant in acelasi timp o manifestatie in fata Palatului…

- Guvernul si PSD nu mai stiu cum sa se laude cu cresterea economica peste asteptari. "Tigrul Europei", "suntem de invidiat", "veste proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri" - auzim de cateva zile dinspre Putere, care ii numeste "cor de bocitoare" pe cei care atrag atentia ca suntem…

- Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu, prezinta cauzele pentru care pacientii romanii sunt inca mai expusi riscului contractarii de infectii intraspitalicesti decat alti europeni. Voiculescu povesteste, astfel, ca tatal sau, care a fost internat des in perioada in…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) susține creșterea consumului și a salariilor, dar cu dozajul necesar, in funcție de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferința anuala a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR)."Suntem…

- Romania are o creștere economica sustenabila, lucru demonstrat de cifrele care arata ca, la un numar de salariați cu norma intreaga aproximativ egal cu anul 2008, in 2017 producem un PIB nominal cu 71 miliarde euro mai mare fața de 2008, afirma premierul Mihai Tudose. "În trimestrul…