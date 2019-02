Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) are programata luni o sedinta extraordinara, prima din acest an. Aceasta a fost convocata de Banca Nationala a Romaniei (BNR), care a propus sa se discute despre OUG nr. 114/2018, respectiv taxa pentru banci.

- Intre ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici și guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, relațiile sunt extrem de tensionate, din cauza celebrei ”taxe pe lacomie”. Isarescu a luat inițiativa și Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențiala (CNSM) are programata luni o ședința extraordinara,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca a dat dispozitie ca MFP sa nu se imprumute in piata, el subliniind ca are toate sumele necesare in Trezorerie pentru finantare pe minimum sase luni. "Apropo de împrumut, ieri eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR. Senatorul ALDE Daniel Zamfir…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6722 lei/euro, o crestere de 0,11% fata de pragul atins marti, un nou nivel record. Marţi, euro a urcat la 4,6670 lei. Miercuri, euro a atins pragul de 4,6722 lei. Acest nivel depăşeşte precedentul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca a auzit „din piata” ca Banca Nationala a Romaniei ar face presiuni asupra bancilor pentru a nu scadea ROBOR. Teodorovici afirma ca ii va...