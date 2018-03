Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei, in calitate de actionar detinand 48,78% din capitalul social al societatii, a solicitat astfel completarea convocatorului adunarii actionarilor din 27 aprilie, scrie news.ro. Ministerul a mai cerut totodata stabilirea duratei mandatului membrilor alesi prin aplicarea metodei…

- Mikhail Putin, identificat de Kremlin ca o ruda a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost numit vicepresedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, a anuntat vinei compania controlata de statul rus.

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a reacționat dur dupa ce Mugur Isarescu a criticat legea care plafoneaza dobanzilor, spunand ca guvernatorul BNR ar trebui sa dea explicații in Parlament.„Aceleași banci obțin profit in Romania de trei ori mai mult decat de acolo de unde sunt ele, din țarile-mama.…

- „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte, se poate ajunge ca unii oameni sa nu mai dea banii inapoi, debitorii sa nu mai inteleaga despre ce este vorba. Educatia financiara, economica, dar si fiscala, este foarte scazuta in Romania”,…

- Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferința de specialitate. Guvernatorul a facut referire, cel mai probabil, la setul de legi cu tenta populista promovate…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, trage un nou semnal de alarma cu privire la riscurile economiei. Isarescu spune ca, în România, educația finanicara și fiscala este foarte scazuta, aspect care are consecințe negative atât pe piața

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Casa de Comerț a Romaniei este compania despre care ministrul Agriculturii, Petre Daea, vorbea anul trecut spunand ca aceasta va sprijini fermierii mici luandu-le de la poarta legumele și fructele. Dar acum ca inființarea ei a intrat pe ultima suta de metri, fiecare parte implicata in aceasta ecuație…

- Alexandru David, presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, a declarat, marti, ca echipa antrenata de Florin Bratu poate avea sezonul viitor ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Cristi Borcea, momente SOCANTE in INCHISOARE. "A mancat nu stiu cate kilograme de carne si de sticksuri…

- Minaur Baia Mare si-a definitivat noua structura de conducere, cu care spera sa revina in prim-planul handbalului romanesc, dupa un sezon de tatonare cu baietii in Liga Nationala si de promovare cu fetele. Adi Popovici, una din legendele vii ale handbalului baimarean, a fost numit presedinte al Consiliului…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), emitentul pietei de capital din Romania, propune actionarilor un dividend brut pe actiune de 1,68 lei, ceea ce la preturile de inchidere din 6 martie echivaleaza cu un randament de 6%, potrivit calculelor ZF pe baza informatiilor din convocatorul BVB.…

- Spitalul Colentina a anulat concursul pentru postul de manager, demarat in februarie, la un an de la demiterea medicului Bogdan Andreescu. Motivul invocat pentru anularea concursului este demisia Elenei Daniela Georgescu, presedintele Consiliului de Administratie. Desi a fost ales un nou presedinte…

- Adunarea Generala a Acționarilor Compania de Apa SA ar trebui sa se intruneasca, marți la pranz, intr-o ședința ordinara, cu intenția declarata de a rezolva ,,vidul de putere“ generat de incetarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al operatorului județean de apa și canalizare, prin numirea…

- "Pana pe data de 31 martie, companiile din mediul privat pot sa acorde bonificatii. Pana in data de 31 martie, ei (angajatorii din privat, n.r.) vor trebui sa vina cu actele aditionale, cu contractele de munca, sa le introduca in Revisal si atunci, obligatoriu, vor trebui sa transforme cheltuiala…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Societatea de Investitii Finaciare Banat Crisana (SIF1), a achizitionat un pachet de 476.165 actiuni, reprezentand 5,5% din capitalul social al Conpet S.A., listat pe Bursa de Valori Bucuresti. SIF Banat Crisana si-a consolidat pozitia de actionar, cu un total de 6,5% din actiuni.…

- Orice crestere de inflatie, ROBOR sau curs de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor...

- Curtea de Conturi constata abateri Actiunile de audit financiar si de conformitate efectuate anul trecut de catre Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile…

- Armata braziliana preia controlul securitații in Rio de Janeiro. Armata braziliana se va ocupa de combaterea criminalitatii in statul Rio de Janeiro, cazut prada unei intensificari a violentelor in fata careia autoritatile locale par depasite, relateaza Agerpres. Presedintele brazilian Michel Temer…

- Presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, a fost reales, miercuri, la conducerea forului national, in timp ce functiile de vicepresedinti au revenit Stelutei Luca si fostului arbitru Sorin Dinu. Tot miercuri s-a stabilit, de asemenea prin vot, componenta Consiliului de Administratie al FRH, format…

- Intr-o declaratie politica prezentata in Parlament, deputatul PNL de Alba Sorin Ioan Bumb se refera la numirea la conducerea Consiliului de Administratie al societatii Cupru Min SA Abrud a lui Radu Cosarca, “specialist in comunicare si PR”. “Ultima a PSD in domeniul economic este numirea in fruntea…

- Florian Coldea a anunțat ca vrea sa fie audiat in Comisia de Cotnrol SRI din Parlament.”Am avut o discuție cu el, a zis ca dorește sa vina la Comisie, vom stabili o zi. Domnul Dragnea va fi și el audiat, dupa.”, a spus Claudiu Manda. știre in curs de actualizare

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sc Sorena SA din data de 23 decembrie 2017, reprezentand 75,1391 din capitalul social, respectiv 94.640 actiuni hotaraste: Articolul1Se revoca din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Sorena SA, Gheorghe Nicolau. Articolul 2Se numeste in…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- In data de 14 februarie 2018, la Rin Grand Hotel din Bucuresti, va avea loc Adunarea Generala de alegeri a Federatiei Romane de Handbal. Cu aceasta ocazie vor fi alesi cei 17 membri al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Printre candidati se afla si trei baimareni: Daniel Kotecz…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- Ramas liber dupa demisia fostului director, Laurentiu Jalba, postul de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice din cadrul Primariei municipiului Galati este ravnit de 6 galateni. Rezultatul selectiei dosarelor depuse in cadrul concursului organizat pentru ocuparea…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Ministrul propus pentru Transporturi, Lucian Sova, a declarat luni, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca ”minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”. ”Eu apreciez…

- Danut Andrusca, propus de PSD pentru functia de ministru al Economiei, este deputat din 2016, dar a vorbit o singura data in plen, atunci cand a depus juramantul. Om de afaceri, Danut Andrusca are 49 de ani, este din Vanatori - Neamt si a intrat in politica in 2012. A absolvit Liceul…

- Partidele de vanatoare organizate de omul de afaceri Ion Tiriac la Balc sunt renumite si aduna, an de an, marii milionari ai lumii. Wolfgang Porsche, Klaus Mangold, fostul presedinte al grupului Daimler-Chrysler, Franz Rauch, producator al celebrei marci de sucuri, si Wolfgang Bernhard, presedintele…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Asa cum era de asteptat, contractul de director general al Aeroportului al lui Alexandru Anghel a fost reziliat la sedinta de ieri a Consiliului de Administratie. Motivul principal a fost lipsa unor raportari lunare pe care fostul director a refuzat sa le prezinte administratorilor. Lui Anghel i s-au…

- Fostul premier Victor Ponta ii transmite lui Liviu Dragnea ca ministrul Carmen Dan trebuie sa plece de urgența din funcție. "Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand ai o asemenea crestere economica, sa ai un deficit la limita permisa de UE... Din datele preliminare pe care le avem, deficitul fiscal se inchide sub 3%. Acesta lucru inseamna eforturi din partea Ministerului de Finante. BNR insista pe o structura…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- BNR a majorat luni, in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu așteptarile majoritații economiștilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administrație…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- Radu Buzaianu și Razvan Zamfir sunt gazdele unei noi emisiuni la B1 TV - "Buna, Romania!". Cei doi jurnaliști interpreteaza toate știrile de peste zi, de luni pana vineri. Radu Buzaianu a mai colaborat cu postul B1 TV in aceasta vara, cand a avut segmentul lui Radu Banciu. Tudor Barbu l-a…