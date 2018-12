Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, anunța ca l-a chemat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa dea explicații, dupa ce Banca Naționala a recunoscut faptul ca opt banci straine care opereaza in Romania au acționat concertat pentru a ține Romania in sub-dezvoltare economica.Citește…

- "2018 a fost un an plin de lectii pentru viitor, evidentiind impactul deciziilor de politici asupra dezvoltarii economice. Cresterea economica este puternic legata de ciclurile economice, insa sustenabilitatea ei depinde de investitii strategice pe termen lung mult mai mult decat de o impulsionare pe…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a asigurat, de la inceputul colaborarii cu Romania, investitii de peste 13 miliarde de euro in aproape 130 de proiecte, fiind un pilon important pentru dezvoltarea economica strategica a tarii, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,…

- Bancheri de prim rang din Romania au aratat miercuri la o conferința a Profit.ro gazduita la Banca Centrala, ca adoptarea inițiativelor legislative aflate in Parlament ar duce la creșterea costurilor pentru clienții bancilor și la reducerea accesului la finanțare. Pachetul de legi, asumat de deputatul…

- "In luna decembrie, Comisia privind trecerea la euro va publica cele doua documente, un raport de fundamentare a deciziilor viitoare si un parcurs. Un document privind masurile, sa zicem, care trebuie luate pentru a ajunge la tinta. Sunt doua documente grele. Sunt si voluminoase, in total cateva sute…

- Vin vești proaste de la Comisia Europeana. Specialiștii de la Bruxelles estimeaza ca economia noastra va incetini și va crește cu doar 3,6 procente anul acesta, nu cu 4,5%, cat era anunțat in primavara. Ministrul Finanțelor îi contrazice pe experții europeni: ”Creșterea economică…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anuntat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. "Păstrăm prognoza de 3,5%…

- PSD are mari probleme in Camera Deputaților, acolo unde șef e Liviu Dragnea! Unul dintre puciștii din PSD, Adrian Țuțuianu, le-a spus primarilor din Dambovița, intr-o ședința, ca PSD are o majoritate fragila la Camera Deputaților, fața de Senat.Romania TV a prezentat, miercuri seara, inregistrarea…