Stiri pe aceeasi tema

- "​Ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta majorare a ratei dobanzii nu inseamna in sine ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit. Noi nu vedem sub nicio forma, miscari ample ale…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- In ultimele 24 h, cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitatii sub forma de ploaie si lapovita. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre 2°C si 7°C. Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 2 utilaje si a fost…

- Dobanda-cheie va intra in scena in acest an, cei mai multi analisti anticipand majorarea cu un punct procentual, de la minimul istoric de 1,75%, unde stationeaza din prima­va­ra anului 2015. Estimarile economistilor indica o doban­da-cheie in intervalul 2,5%-3% la sfarsitul anului 2017. …

- Politistii au aplicat joi, 4 ianuarie, peste 7.500 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat aproape 700 de infractiuni. Acestia au intervenit la peste 2.300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6412 lei/euro, in scadere cu 0,4% fata de nivelul record atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a ajuns la un nivel record, de 4,6597 lei, titreaza News.ro. Miercuri, leu s-a apreciat semnificativ in…

- Moneda nationala a atins în toamna acestui an, pe 21 noiembrie, cea mai slaba cotatie istorica în raport cu euro, respectiv 4,6551 de lei/euro, iar ROBOR-ul la trei luni a urcat la 2,22% pe data de 5 decembrie, revenind la valoarea înregistrata în toamna lui 2014. …

- Moneda nationala a atins in toamna acestui an, pe 21 noiembrie, cea mai slaba cotatie istorica in raport cu euro, respectiv 4,6551 de lei/euro, iar ROBOR-ul la trei luni a urcat la 2,22% pe data de 5 decembrie, revenind la valoarea inregistrata in toamna lui 2014. Specialistii au pus deprecierea…

- Leul s-a apreciat joi in raport cu euro in linie cu tendinta regionala, in contextul in care si alte monede din regiune, precum zlotul polonez, forintul maghiar si coroana ceha, au crescut in raport cu euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- In Baia Mare, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, in urma precipitatiilor sub forma de ninsoare cazute in cursul zilei de vineri, 22 decembrie. Carosabilul in municipiu este alunecos, astfel ca soferilor auto li se recomanda sa circule preventiv si sa isi adapteze viteza la conditiile…

- „Draga Moș Craciun, Anul acesta imi doresc: Atunci cand pleaca de acasa, oamenii sa-și lase ușile descuiate; Ferestrele deschise pentru mine; Banii și bunurile de valoare sa fie lasate la vedere; Garajele lasate neasigurate; Și…daca nu cer prea mult…mi-aș mai dori o sticla cu vin bun, ca sa sarbatoresc…

- Datoria publica a Romaniei a crescut cu 5 miliarde de lei comparativ cu decembrie 2016 si a ajuns la 344,4 miliarde de lei, potrivit ultimului raport publicat de Ministerul Finantelor Publice. Valoarea...

- In ultimele 24 de ore, cerul a fost parțial acoperit. In cursul dimineții s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare -1°C Ardusat -1°C Targu-Lapuș -1°C Ferești -2°C Leordina -1°C Cavnic -3°C Starea drumurilor In cursul zilei de ieri și in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 7 utilaje…

- Dupa o intervenție a deputatului USR Stelian Ion, deputata ALDE Steluța Cataniciu a rabufnit și l-a taxat pe acesta: ”Ar trebui sa fiți atent!”. [citeste si] Iata cum a decurs dialogul, pe un ton ridicat: Steluța Cataniciu: ”A ramas adoptarea, la articolul 38 s-a votat ca adoptarea…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 11 decembrie 2017.Dolarul australian AUD 2,9570 Leva bulgareasca BGN 2,3690Dolarul canadian CAD 3,0557Francul elvetian CHF 3,9629Coroana ceha CZK 0,1810Coroana daneza DKK 0,6224Lira…

- Cursul BNR de marti: Euro 4.6344 +0.0010 +0.02 % Dolar american 3.9053 -0.0057 -0.15 % Francul elvetian 3,9637 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca…

- „In continuarea bunei colaborari instituționale existente, Consiliul de Administrație al BNR iși exprima dorința de a avea o intalnire cu premierul Mihai Tudose, pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale”, se arata intr-un comunicat transmis marți de BNR. Mandatul bancii centrale…

- Poliția Capitalei anunța ca a gasit-o pe mama celor doi copii, un baiețel de patru ani și o fetița de șapte ani, lasați ieri-seara intr-o stație de pe str. Calea Ieșilor din Chișinau. Copiii lasați fara supraveghere in prag de noapte, pe ploaie, le-au atras atenția trecatorilor care au alertat oamenii…

- Cursul BNR de marti: Euro 4.6416 -0.0015 -0.03 % Dolar american 3.9066 +0.0169 +0.43 % Francul elvetian 3,9748 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe…

- Cursul BNR de joi: Euro 4.6546 +0.0049 +0.11 % Dolar american 3.9306 -0.0259 -0.65 % Francul elvetian 4,0083 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Cursul oficial afisat de BNR ieri, 21 noiembrie, arata ca euro a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodata pana in prezent. Imediat dupa afisarea cotatiei oficiale, respectiv in jurul orei 13.15, euro a mai urcat pana la un alt maxim, de 4,66 lei, dupa care s-a intors in intervalul…

- Imediat dupa afisarea cotatiei oficiale, respectiv in jurul orei 13.15, euro a mai urcat pana la un alt maxim, de 4,66 lei, dupa care s-a intors in intervalul 4,640-4,656 lei, tendinta fiind de calmare a speculatiilor, arata graficele pietei valutare interbancare. Euro a mai avut maxime istorice in…

- Cresterile din ultima perioada a ROBOR-ului au influentat ratele creditelor in lei detinute de romani. Incepand cu luna septembrie, clientii bancilor au inceput sa plateasca mai mult la creditele contractate.

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor si multi comercianti permit, ca facilitate, plata in mediul online, politistii va recomanda sa respectati cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. CE TREBUIE SA FACI Cumpara din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunosti sau pe…

- Banca Nationala a României (BNR) sustine cresterea consumului si a salariilor, dar cu dozajul necesar, în functie de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferinta anuala a Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din România…

- "Aud ca suntem noi impotriva intrarii in zona euro. Hai mai! Suntem singura instituție care ținem de 7-8 ani un comitet de trecere la euro și nu a fost vizitat mai de nimeni. A fost odata un premier, un ministru de finanțe și noi suntem impotriva? De ce? Pentru ca spunem ca trebuie sa intram pregatiți…

- ROBOR la 3 luni, indicatorul principal folosit de banci pentru a calcula ratele la creditele cu dobanda variabila in lei, sparge o noua bariera, dupa ce la inceputul anului era cotat la doar 0,87%. In sedinta de miercuri, BNR a anuntat un ROBOR la 3 luni de 2,06%, o crestere de 1,2 puncte procentuale…

- Cursul euro-dolar se misca in mod frecvent cu 1% intr-o singura zi, dar comentariile referitoare la cursul leu-euro te fac sa te sperii, sustine guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, potrivit Agerpres.

- Politistii au anuntat ca incepand de luni debuteaza o saptamana plina de actiuni. ”Pentru ca viteza, alcoolul la volan, abaterile savarsite de catre pietoni in trafic si neacordarea prioritatii de trecere reprezinta unele dintre principalele cauze care conduc la accidente pe drumurile publice, Politia…

- Cursul euro a urcat de la 4,5920 la 4,6390 lei, maxim cew a mai fost atins în august 2012. În ultima ședința a perioadei piața s-a deschis la 4,645, tranzacțiile realizându-se între 4,636 și 4,659 lei, închiderea realizându-se la 4,641 – 4,644 lei,…

- Moneda nationala continuat sa se deprecieze vineri in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), de 4,6390 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani si trei luni. Pe data de 3 august 2012, Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de schimb de 4,6481…

- Astfel, euro a urcat de la 4,6279 lei pana la 4,6390 lei/euro, o noua valoare maxima a ultimilor cinci ani si trei luni. In schimb, dolarul american a inregistrat o scadere usoara, pana la 3,9803 lei. Francul elvetian a urcat de la 3,9870 la 4,0078 lei. Citeste si Preturile au explodat…

- Cel mai ridicat nivel din 2013 | Rata anuala a preturilor a fost de 2,6% in octombrie Rata anuala a preturilor a fost de 2,6% in octombrie, preturile de consum au crescut cu 1,28% in octombrie fata de luna trecuta, preturile combustibililor crescand cu 3,4% dupa majorarea accizelor, iar preturile energiei…

- Leul se afla pe o tedinta de depreciere de durata, categoric asociata cu situatia balantei de plati, aflata in deteriorare, in special din cauza importurilor masive de bunuri de consum, alimentate de politica de stimulare a consumului populatiei, sustine guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,…

- Deficitul balantei comerciale generat de cresterea importurilor peste nivelul exporturilor pune presiune pe leu si conduce la o depreciere a acestuia in raport cu moneda europeana, a atras atentia guvernatorul BNR Mugur Isarescu. Ieri cursul oficial afisat de BNR a ajuns la 4,6279 lei/euro,…

- La debutul sedintei de tranzactionare de joi, pe piata interbancara, euro a trecut pragul de 4,62 lei, urcand pana la un maxim de 4,6357 lei atins cu putin timp inainte de ora 12.00. Apoi, cotatiile au scazut treptat pana la nivelul de 4,6300 lei/euro la ora 12.50. Cotatia oficiala afisata…

- Cursul euro/leu a ajuns la 4,63 miercuri pe piata interbancara si se tranzactiona, la ora 12:20, in scadere, la 4,62, evolutia fiind pusa de analisti pe seama declaratiilor de marti ale guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Ciprian Dascalu, economist sef al ING Bank Romania, a declarat ca piata a reactionat…

- Cursul euro/leu a ajuns la 4,63 miercuri pe piața interbancara și se tranzacționa, la ora 12:20, in scadere, la 4,62, evoluția fiind pusa de analiști pe seama declarațiilor de marți ale guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Ciprian Dascalu, economist șef al ING Bank România, a…

- Momentan, potrivit declaratiilor ministrului de Finante Ionut Misa, reducerea impozitului pe profit la 10%, si o taxa de solidaritate de 2,25%, alaturi de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat ar fi o certitudine. Masurile ar urma sa fie adoptate de Guvern fara dezbatere parlamentara,…

- Cursul euro/leu a ajuns la 4,63 miercuri pe piața interbancara și se tranzacționa, la ora 12:20, in scadere, la 4,62, evoluția fiind pusa de analiști pe seama declarațiilor de marți ale guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Ciprian Dascalu, economist șef al ING Bank România, a…

- Banca Naționala se uita atent la tendința inflației și se așteapta la o creștere in primele luni ale anului viitor ca urmare a unui efect statistic, dar daca se vor observa creșteri care tind sa dureze, atunci va interveni, a declarat marți guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu.…

- Cursul euro a scazut insesizabil, de la 4,5984 la 4,5981 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat între 4,597 și 4,604 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,599 – 4,602 lei. Media dolarului american a coborât de la 3,9512 la 3,9479 lei iar cotațiile…

- Scriitoarea Irina Binder și-a spus foarte categoric parerea despre mamicile care comenteaza negativ la adresa acelor femei care nu au inca copii. Irina Binder, care in septembrie anul acesta a fost alaturi de victimele furtunii devastoare care a facut prapad la Timișoara , este o cunoscuta scriitoare…

- Pretul gazelor pentru populatie nu va mai creste in aceasta iarna, iar Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie va analiza o eventuala modificare a tarifelor in cursul lunii martie 2018. Potrivit presedintelui comisiei de ancheta privind activitatea ANRE, noul comitet de reglementare al instituției…

- Industria bancara are nevoie de un stadiu de profesionalizare a resursei umane pentru ca se dezvolta tehnologiile si maniera de guvernanta, a declarat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in cadrul "Banking Compliance Summit", organizat de Institutul Bancar Roman…

- Euro creste, dar ramane la 4,59 lei, aproape de cursul BNR anuntat ieri si atinge cea mai ridicata valoare din luna octombrie. Dolarul ramane la 3,89 lei, aproape de cursul de ieri anuntat de BNR.Citește și: ULTIMA ORA - DNA vrea sa-i puna 'CAPAC' lui Blaga: Se cere condamnarea la inchisoare…

- Miercuri, 18 octombrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, s-au prezentat pentru a intra in țara, patru barbati, trei cetațeni maghiari si un cetatean roman, cu varste cuprinse intre 19 si 36 de ani, la volanul unor autoturisme inmatriculate in Ungaria, Ucraina si Romania. Existand suspiciuni…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 16 octombrie 2017, anunța News.ro.Dolarul australian AUD 3,0617 Leva bulgareasca BGN 2,3445Dolarul canadian CAD 3,1122Francul elvetian CHF 3,9851Coroana ceha CZK 0,1777Coroana daneza DKK…