Stiri pe aceeasi tema

- ROBOR-ul a devenit o noua vedeta care domina dezbaterea publica de un an, a afirmat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in deschiderea evenimentului Banking Compliance Summit, mentionand ca initial a crezut ca a scapat de obsesia cursului de schimb, informeaza AGERPRES…

- 'In mod normal, as fi terminat aici. Dar sunt importante chestiunile de colaborare dintre Banca Nationala si industria bancara. Colaborarea e legata chiar de compliance si as discuta-o in contextul acestei noi vedete care domina, de un an de zile, o parte din dezbaterea publica - dobanda ROBOR. Cand…

- Salariile ar trebui sa creasca odata cu productivitatea, o consecinta dramatica fiind ca acestea sa fie majorate de catre politicieni, a declarat, joi, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in cadrul unei conferinte de specialitate.

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, o noua reuniune a Comisiei Nationale de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro a avut loc marti, la Palatul Victoria, cu participarea presedintelui Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, si a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur…

- Cresterea indicelui ROBOR vine inaintea anuntului de luni al Bancii Nationale a Romaniei referitor la organizarea de operatiuni de piata, existand temeri ca banca centrala nu va mai injecta lichiditate in piata, sustine Ciprian Dascalu, economist-sef al ING Bank Romania. "Cresterea ROBOR vine…

- Faptul ca deprecierea cursului de schimb euro-leu cu patru bani provoaca ingrijorare este semn ca am progresat foarte mult, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur...

- Cursul de schimb euro/dolar ar putea da peste cap calculele Bancii Nationale a Romaniei (BNR) privind inflatia. Banca centrala estimeaza o apreciere a monedei americane care, alaturi de cresterea pretului titeiului pe plan international, ar duce la...

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, creditarea depasind cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,...