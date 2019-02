Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, joi, ca institutia a intervenit pentru a sustine leul, in a doua parte a lunii ianuarie, cand s-a depreciat, mai ales in fata euro.

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a declarat, joi, ca intreg Consiliul de Administrație al BNR va merge la audierea de la comisiile Senatului programata pentru data de 12 februarie, transmite Mediafax.„Am primit, in sfarșit, o invitație valida”, a afirmat Mugur…

- Este oficial! Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei spune din nou pas audierii in Parlament. Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat, marti, ca Biroul permanent a decis sa il invite la audieri in comisiile de specialitate pe guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a negat, marți, in cadrul unui briefing de presa, presiunile pe care BNR le face asupra bancilor pentru a nu scadea ROBOR, pe fondul "taxei de lacomie". "Este principalul instrument de politica monetara. Este o aiureala. N-am facut nicio presiune", a subliniat…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, duminica seara, intr-o emisiune, ca il va chema pe Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la minister, pentru o discutie privind bancile. "Am sa ii fac o invitatie domnului Guvernator sa vina la Ministerul de…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a refuzat sa participe, astazi, la sedinta Comisiei economice din Senat, unde fusese invitat sa raspunda la intrebari, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora opt banci au tinut intentionat Romania in subdezvoltare, prin politicile lor financiare.…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), s-a aratat, luni, optimist in ceea ce priveste evolutia economiei Romaniei, in conditiile in care a recunoscut si cateva dintre problemele cu care se confrunta aceasta. "Economia creste. Daca te-ai lua dupa televizoare, totul…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a susținut, joi, ca programul guvernamental „Investește in Tine” poate fi un eșec, context in care le-a incurajat, din nou, pe banci sa crediteze economia reala.„Riscul cel mare este ca cei care iau ”Investește in Tine” sa nu…