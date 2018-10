Stiri pe aceeasi tema

- Randamentele la titlurile de stat, adica dobanda efectiv platita, au scazut usor in septembrie 2018 pentru scadenta de pana in cinci ani, dar dobanzile sunt in continuare de 2-4 ori mai mari decat cele din 2017. La titlurile pe termen scurt, de 6 luni - 1 an, randamentele au fost in sep­tem­brie…

- BNR nu jubileaza si nici nu spune ca a castigat razboiul, ci doar o lupta, inflatia incepand sa coboare, dar raman presiuni inflationiste in economie, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei. "Raman…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat miercuri, la prezentarea raportului asupra inflatiei, ca posibilele efecte ale pestei porcine nu au fost incluse in calculele bancii centrale, dar a avertizat ca Romania importa cantitati mari de carne de porc.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a spus luni ca nu poate afirma ca nu vor mai exista cresteri ale dobanzii de politica monetara, iar printre motive a mentionat faptul ca nu se stie care va fi situatia in Europa. "Eu nu pot să spun în prezent, nu am nicio abilitare…

- "Eu nu pot sa spun in prezent, nu am nicio abilitare de la Consiliul de Administratie sa spun ca am castigat razboiul. O batalie s-a castigat in sensul ca e clar ca inflatia vine in jos. Mai mult de atat nu va pot spune. Nu ma intrebati. Sunt sanse ca intr-adevar sa nu mai creasca prea mult. Nu pot…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, si-a publicat declaratia de avere pe 2018. Potrivit acesteia, are venituri lunare totale de 77.800 de lei, doar din activitati institutionale si din...

- Principalul factor care limiteaza creditarea in Romania este incertitudinea legislativa, iar stimulii fiscali nu pot continua la infinit, intrucat corelatia intre cat incasezi si cat cheltui, mai devreme sau mai tarziu, loveste cu putere de foc, a declarat, Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…