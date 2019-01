Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a afirmat, marți, despre impunerea noii taxe pentru activele fianciare ale bancilor ca este o trasnaie care trebuia discutata cu sistemul bancar, relateaza mediafax.Citește și: Isarescu pune Guvern la zid: Nu vii in prag de Craciun…

- Indicele Robor scade de doua luni, in contextul in care anticipatiile inflationiste au fost in scadere inca din vara anului trecut, iar aceasta scadere nu are legatura cu ”taxa pe lacomie”, anuntata recent de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, guvernatorul Bancii Nationale a…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, duminica, ca a auzit "din piata" ca BNR ar face presiuni asupra bancilor pentru a nu scadea Robor. Teodorovici a mai afirmat ca ii va invita pe guvernatorul BNR si pe presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) la minister, pentru a discuta cu…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a sustinut, marti, ca n-a primit nicio invitatie din partea ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru o vizita la ministerul de Finante.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat marți ca taxa pe lacomie este o „trasnaie” și a spus ca Guvernul nu trebuia sa adopte pe finalul anului o „bomba greu de ințeles” fara discuții cu bancile și cu banca centrala.Intrebat cum comenteaza nemulțumirile bancilor legata de taxa pe nivelul…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a atacat dur Ordonanta Teodorovici, in special masura privind instituirea unei taxe pentru banci, asa numita "taxa pe lacomie". Isarescu a criticat Ministerul de Finante ca nu a discutat cu industria bancara inainte de a lua aceasta…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, duminica seara, intr-o emisiune, ca il va chema pe Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la minister, pentru o discutie privind bancile. "Am sa ii fac o invitatie domnului Guvernator sa vina la Ministerul de…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, duminica seara, intr-o emisiune, ca il va invita pe Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la minister, pentru o discutie privind bancile.