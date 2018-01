Mugur Isărescu: BNR insistă pe o mai bună structură a bugetului "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand ai o asemenea crestere economica, sa ai un deficit la limita permisa de UE... Din datele preliminare pe care le avem, deficitul fiscal se inchide sub 3%. Acesta lucru inseamna eforturi din partea Ministerului de Finante. BNR insista pe o structura mai buna a bugetului, structura cheltuielilor, cum se zice", a spus Isarescu. Potrivi sursei citate, cresterea economica ar trebui sa se bazeze in mai mare masura pe investitii. "BNR insista pe faptul sa avem o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii in total cheltuieli… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- BNR insista pe o mai buna structura a bugetului Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- "​Ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta majorare a ratei dobanzii nu inseamna in sine ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit. Noi nu vedem sub nicio forma, miscari ample ale…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. Decizia de azi a BNR era asteptata de piata, este de parere economistul sef al BCR, Horia Braun. „Cred ca in februarie sau martie…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul de Administratie al BNR a hotarat ...

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, luni, STIRIPESURSE.RO.Citeste si:…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Deşi opt dintre cei 13 economişti…

- Miercuri, 3 ianuarie, Consiliul de Administrație și conducerea executiva a S.C. Cupru Min S.A. a dat publicitații un comunicat de presa in care anunța rezultate remarcabile obținute in 2017 de aceasta societate de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei. ,,Compania Cupru Min SA a evaluat datele…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Potrivit Raportului emis de Bursa de Valori Bucuresti, Consiliul de Administratie al BRD Groupe Societe Generale a decis urmatoarele modificari in Organul de Conducere al societatii.In conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,…

- BRD-Groupe Societe Generale, a treia banca din Romania dupa valoarea activelor, a anuntat luni ca Philippe Charles Lhotte a renuntat la mandatul de membru in Consiliul de Administratie al bancii incepand cu 1 decembrie, potrivit unui comunicat transmis BVB. Philippe Lhotte a fost numit director general…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de luni, anunta ca a luat act de declaratiile publice ale prim-ministrului Mihai Tudose si isi exprima dorinta de a avea o intalnire cu acesta pentru discutarea evolutiilor economice si financiare actuale, potrivit unui…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei anunta ca a luat act de declaratiile publice ale premierului Mihai Tudose in legatura cu activitatea Bancii Nationale si ii solicita acestuia o...

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința de luni, anunța ca a luat act de declarațiile publice ale prim-ministrului Mihai Tudose și iși exprima dorința de a avea o intalnire cu acesta pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale, potrivit unui…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, joi seara, un atac la adresa Bancii Naționale Române, acuzând ca aceasta aeste responsabila pentru o parte a deprecierii leului în fața euro, afirmând ca este nevoie de o discuție "foarte așezata și serioasa" cu conducerea bancii "despre…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6536 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala. Joi, euro a atins nivelul de 4,6546 lei. Leul s-a apreciat vineri, în raport cu euro, în linie cu tendinţa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, potrivit Agerpres.

- Leul a atins un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6551 lei/euro, in crestere cu aproape un ban fata de luni, cel mai ridicat atins pana in prezent. Precedentul maxim a fost inregistrat pe data de 13 noiembrie 2017, respectiv 4,6495 lei/euro.…

- Premierul Mihai Tudose lauda cresterea economica a Romaniei de 8,8% si spune ca "suntem de invidiat in Uniunea Europeana". 0 0 0 0 0 0 "O veste foarte buna (...) sau proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri — 8,8 cresterea economica pe trimestrul…

- De ce cresterea economica bazata pe consum este periculoasa? Pentru ca ea creeaza dezechilibre si, mai devreme sau mai tarziu, va fi intrerupta, iar cineva trebuie sa ia masuri mai putin populare sis a fie blamat pentru asta. “Este foarte simplu sa dai”, problema este cand trebuie sa…

- Cresterea economica este asteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior, urmata de o temperare mai pronuntata in 2018 si o incetinire modesta in 2019, reiese din minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale…

- Creșterea economica este așteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior, urmata de o temperare mai pronunțata in 2018 și o incetinire modesta in 2019, reiese din minuta ședinței de politica monetara a Consiliului de Administrație al Bancii Naționale…

- Banca Transilvania va derula in perioada 14 noiembrie-31 decembrie un proces de rascumparare a maxim 15 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor Hotararii AGEA din data de 26.04.2017, respectiv…

- Leul continua sa scada. Euro a urcat la un nou maxim al ultimilor ani Potrivit cursului de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) luni, 13 noiembrie 2017, moneda nationala continua sa se deprecieze fata de euro. Cotatia oficiala afisata vineri de BNR a fost de 4,6390 lei/euro, dupa…

- Comentariile privind o eventuala criza economica in Romania sunt exagerari, avertizeaza guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, el sfatuind „sa nu ne jucam cu cuvintele”.

- Banca Nationala se uita atent la tendinta inflatiei si se asteapta la o crestere in primele luni ale anului viitor ca urmare a unui efect statistic, dar daca se vor observa cresteri care tind sa dureze, atunci va interveni, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,…

- Daca se vor observa creșteri care tind sa dureze, atunci va interveni, a declarat marți guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. ”Va spun ca ne vom uita foarte atent la tendința, daca este vorba de ceva mai mult sau mai puțin accidental, statistic. Ne așteptam ca in trimestrul…

- Euro era cotat astazi la 4,5968 lei in sedinta BNR, o crestere de numai 0,10% fata de valoarea de luni. Dolarul a urcat de asemenea puternic pe interbancar, cu peste 1%, ajungand la 3,9881 lei, ”periculos” de aproape sa treaca din nou de pragul de 4 lei, scrie ZF. Premierul Mihai Tudose a…

- Cursul leu/euro a sarit de 4,63 lei in sedinta interbancara Cursul leu/euro a trecut de pragul de 4,6 lei in sedinta interbancara de tranzactionare, si a urcat pana la o valoare record de 4,63 lei, in crestere cu 0,70% fata de nivelul de deschidere, dupa ce guvernul a anuntat ca va trece prin ordonanta…

- Euro era cotat astazi la 4,5968 lei in sedinta BNR, o crestere de numai 0,10% fata de valoarea de luni. Dolarul a urcat de asemenea puternic pe interbancar, cu peste 1%, ajungand la 3,9881 lei, ”periculos” de aproape sa treaca din nou de pragul de 4 lei, scrie ZF. Premierul Mihai Tudose…

- Banca Nationala se uita atent la tendinta inflatiei si se asteapta la o crestere în primele luni ale anului viitor ca urmare a unui efect statistic, dar daca se vor observa cresteri care tind sa dureze, atunci va interveni, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a României, Mugur…

- "Noul scenariu al prognozei evidentiaza perspectiva accelerarii semnificative a inflatiei pe orizontul scurt de timp, succedata de o temperare a acesteia incepand cu ultimul trimestru din 2018. Astfel, fata de raportul precedent, traiectoria ratei anuale prognozate a inflatiei a fost revizuita sensibil…

- „Noul scenariu al prognozei evidentiaza perspectiva accelerarii semnificative a inflatiei pe orizontul scurt de timp, succedata de o temperare a acesteia incepand cu ultimul trimestru din 2018. Astfel, fata de raportul precedent, traiectoria ratei anuale prognozate a inflatiei a fost revizuita sensibil…

- Consiliul de Administratie al BNR a decis in sedinta de marti, 7 noiembrie, sa mentina dobanda de politica monetara la 1,75% pe an, se arata intr-un comunicat al instituției. In sedinta din 7 noiembrie, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: – Menținerea ratei…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat urmatoarele: - Mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an; - Gestionarea ferma a lichiditatii din sistemul bancar; - Pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile…

- Consiliul de Administratie al BNR a decis in sedinta de marti, 7 noiembrie, sa mentina dobanda de politica monetara la 1,75% pe an, sa creasca la 0,75% rata dobanzii pentru facilitatea de depozit si sa scada la 2,75% dobanda pentru facilitatea de creditare. Consiliul de Administratie al…

- De la 1 ianuarie scade impozitul pe venit pana la 10%, crește salariul minim pe economie, cresc deducerile personale pentru persoanele aflate in intreținere și firmele cu cifra de afaceri mai mica de un milion euro vor fi considerate microintreprinderi și vor plati un impozit de 1%. Propunerile de modificare…

- Veniturile din TVA au crescut cu 11%, la 4,8 mld. lei, in luna septembrie fata de aceeasi perioada din 2016, dupa ce in august incasarile din TVA au crescut spectaculos cu 19% fata de aceeasi luna a anului anterior, arata un calcul realizat de ZF pe baza datelor din executia bugetului consolidat…

- Angajații de la ghișeele bancilor, in 90% din cazurile in care nu au o explicație, spun ca normele Bancii Naționale nu ii lasa sa faca anumite lucruri, deși nu este adevarat, astfel ca bancile din Romania trebuie sa iși asume, din ce in ce mai mult, specializarea continua a angajaților, a declarat,…

- Consiliul de Administratie al Transgaz convoaca adunarea generala a actionarilor pentru data de 27 noiembrie 2017 pentru a prezenta o informare privind "incheierea Contractului de imprumut in valoare de 50 milioane EUR cu Banca Europeana de Investiții pentru finanțarea Etapei I a BRUA", se arata intr-un…

- Autostrazile Romaniei trebuie sa traverseze munții Carpați, insa nu doar de la nord la sud, ci și de la est la vest, astfel ca nu este nevoie doar de autostrada Pitești-Sibiu, ci și de autostrada Iași-Targu Mureș, a declarat, marți, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-un…