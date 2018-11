Mugur Isărescu (BNR): Deocamdată sunt pensionar Mugur Isarescu a facut declaratia in cadrul conferintei in care a anuntat deciziile Consiliului de Administratie al BNR privind politica monetara. "Am mai fost intrebat o data in 2000, daca nu castig alegerile, ce voi face dupa aceea. Am zis ca o sa produc vin. (...) Nu stiu ce voi face. Deocamdata sunt pensionar, daca imi inchei mandatul. O sa vorbesc mai relaxat cu dumneavoastra. Deja am emotii, nu stiu ce o sa scrieti dupa", a spus Isarescu. Isarescu ocupa functia de guvernator al BNR din anul 1990. In 2014, el a primit, pentru cinci ani, un nou mandat pentru aceasta functie. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

