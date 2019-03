Stiri pe aceeasi tema

- Isarescu a afirmat la Universitatea "Ovidius" din Constanta, dupa ce a primit titlul de Doctor Honoris Causa, ca in zona euro intri daca esti pregatit, iar daca nu esti, vei fi marginalizat. "Zona euro nu este un loc confortabil pentru economiile cu nivel scazut de competitivitate. Cu alte cuvinte,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea ‘Ovidius’ din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva, se…

- Mugur Isarescu a declarat, la Universitatea ”Ovidius” din Constanta, ca din 2000 pana in prezent Romania a avut parcursul cel mai bun pentru a intra in zona euro dintre toate tarile candidate si ca un avantaj in acest sens a fost constituit si de faptul ca tara noastra are un curs flexibil. “Experienta…

