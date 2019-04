Mugur Isărescu atrage atenţia: Aderarea la euro nu rezolvă automat problemele economiei "Trebuie sa fim constienti cu totii ca aderarea la zona euro nu este un panaceu, nu rezolva automat problemele unei economii, ba poate chiar sa le agraveze, ci este o etapa a procesului de convergenta, iar pentru derularea adecvata a acestuia sunt extrem de importante coerenta si sustenabilitatea politicilor economice", a avertizat guvernatorul BNR.



Acesta a recomandat o abordare sustenabila a atingerii convergentei reale a economiei romanesti in detrimentul grabei.



"Sporirea rezilientei economiei romanesti si a potentialului ei de crestere sunt evolutii benefice si in sine,…

Sursa articol si foto: rtv.net

