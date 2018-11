Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, sfatuieste bancile comerciale sa se implice mai mult in finantarea companiilor si mai putin in programul guvernamental "Inevsteste in tine". Care este riscul pentru un client...

- Produsele din grau si porumb s-ar putea scumpi in perioada urmatoare, chiar daca avem productii record in agricultura, intrucat, pe piata europeana, productia este mica, iar preturile au crescut, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei privind…

- Riscul cel mai mare este ca persoanele care acceseaza "Investește in tine" sa nu investeasca in ele, sa investeasca in altceva, a declarat guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, intr-o conferința de presa, precizand ca acesta e riscul cu toate programele.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, prezinta joi raportul trimestrial asupra inflatiei, conform agerpres.ro. Potrivit datelor publicate in 10 octombrie de Institutul National de Statistica, rata anuala a inflatiei in luna septembrie a scazut usor la 5,03%, de la 5,1% in…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a declarat, marți ca, dobanzile de pe piața interbancara sunt unde trebuie, iar fluctuațiile sunt reduse in ciuda senzației generale.„Dobanzile de pe piața interbancara sunt unde trebuie”, a susținut Mugur Isarescu, Guvernatorul…

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, marti ca, rata anuala a inflatiei isi va continua tendinta descedenta, in urmatoarea perioada, in urmatoarele luni. Din datele preliminare ale Bancii centrale si care vor fi confirmate saptamana viitoare ...

- Programul guvernamental „Investeste in tine” devine realitate, incepand de maine. Tinerii si persoanele cu varsta de pana la 55 de ani pot obtine, de la CEC, credite fara dobanda, garantate de stat, pentru a-si imbunatati educatia. Are detalii despre conditiile de acordare, Petruta Obrejan. Persoanele…