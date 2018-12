Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat vineri, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, despre faptul ca cei din PNL au spus ca persoanele care au primit decizii de pensionare dupa 9 noiembrie risca sa primeasca pensie abia in ianuarie 2019, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a ras si a spus ca nu se poate produce…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, prezinta joi raportul trimestrial asupra inflatiei. Potrivit datelor publicate in 10 octombrie de Institutul National de Statistica, rata anuala a...

- Cetațenii din Gorj nu au motive de ingrijorare caci pe teritoriul județului nu exista cazuri confirmate sau cazuri de suspiciune de pesta porcina africana. „In contextul evolutiei pestei porcine africane(P.P.A.) in unele judete din tara noastra, conducerea D.S.V.S.A. Gorj informeaza populatia…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a anuntat cadrele didactice ca dosarul de inscriere a candidatilor la examenul national de definitivare 2019 pot fi depuse pana pe 19 octombrie 2018 la una din unitatile de invatamant la care candidatul este incadrat in anul scolar respectiv. Dosarele candidatilor…

- Simona Halep, numarul 1 mondial in tenisul feminin, a confirmat, intr-un interviu acordat pentru site-ul turneului WTA de la Moscova ca va participa la Kremlin Cup, competitie care are loc in perioada 15-20 octombrie.

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, informeaza cetațenii catermenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale, aferente semestrului al II-lea, este data de 01 octombrie 2018 (data de 30 septembrie a.c. fiind zi nelucratoare). Ulterior acestei…

- Fiscul va centraliza datoriile contribuabililor din ultimii 5 ani, urmand ca toți cei vizați sa primeasca decizii de impunere, pana pe 15 noiembrie 2018, a anunțat luni Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe. Eugen Teodorovici, despre amnistia fiscala: „Nu va șterge datoriile colegilor din partid”…

- ANAF va trimite pana la 15 noiembrie deciziile de impunere pentru ultimii 5 ani, care centralizeaza in cazul fiecarei persoane restanțele catre stat pentru acest interval. Termenul limita pentru plata va fi luna martie, la fel ca in cazul celor care au depus Declarația Unica, dar daca persoanele cu…