Mugur Isărescu, anunţ important despre bani "Pot sa fie presiuni pe depreciere (a monedei nationale n.r.). In ce sens? In sensul ca pietele am vazut ca asteptau, mai ales economistii din banci, asteptau o majorare. Si cam asa se intampla. Cand sunt dezamagiti pot sa reactioneze. Dar va dau doua informatii esentiale. In primul rand cursul a dovedit, mai ales dupa a doua majorare. o stabilitate relativa, la un nivel care speram noi sa nu agraveze deficitul balantei comerciale si a contului curent. Dimpotriva, daca s-ar putea, el, cursul, sa atenueze acest deficit. De ce este important important ce va spun acum? Pentru ca Banca Nationala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala menține dobanda directoare la 2,25 la suta, a anunțat guvernatorul Mugur Isarescu. Decizia de azi a Consiliului de administrație al bancii centrale infirma pronosticul multor analiști...

- BNR va majora probabil din nou dobanda de politica monetara la sedinta din 4 aprilie, cu 0,25 puncte procentuale, la 2,5%, in incercarea de a tine sub control inflatia, masura care se va repeta si la urmatoarele doua sedinte, din 7 mai si 4 iulie, sunt de parere analistii Unicredit Bank. …

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic. “In legatura cu fermitatea politicii monetare... suntem intre ciocan și nicovala. Unii ne-au acuzat ca nu am fost…

- Plafonarea dobanzilor in 2008 de catre Banca Nationala a Romaniei a avut loc dupa un esec de piata in conditiile in care bancile comerciale luau bani de la banca centrala cu 15%, iar cele din piata se situau la 200-300%, i-a explicat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, senatorului…

- Prețurile s-ar putea sa creasca din cauza presiunilor interne și externe daca nu va exista o reforma fiscal, lucru care a fost confirmat și de BNR, a declarat senatorul Florin Cițu, dupa audierea lui Mugur Isarescu, in Comisia Economica a Senatului. Dar acest lucru nu este singura veste proasta pentru…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat în fața comisiei economice din Senatul României ca subiectul unei aterizari forțate a economiei românești se afla pe lista de îngrijorari ale Bancii Centrale, însa

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza creșterii accelerate a inflației, cu efecte ample asupra mediului economic, in condițiile in care deficitul de cont curent și deficitul bugetar au crescut mai mult decat in țarile din regiune,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata dobanzii de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, și membrii Consiliului de Administrație al BNR au fost invitați in Comisia Economica din Senat pentru a da explicații la creșterea galopanta a inflației.Senatorii PSD din Comisia Economica au boicotat aceasta audiere și nu s-au prezentat la ședința. Este o…

- Fostul șef ANAF, Sebastian Bodu, intervine in scandalul dintre Lucian Isar și BNR. Reacție vine dupa ce Lucian Isar a susținut ca Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei.Citeste si: Traian Basescu,…

- Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei, este de parere fostul bancher Lucian Isar, care a scris pe pagina sa de Facebook, potrivit bursa.ro: "Printr-o nota interna din 2006, Isarescu (n.r. Guvernatorul…

- La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele BNR. Totodata, in luna ianuarie 2018, datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro fata de decembrie 2017, pana la 93,3 miliarde euro.Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a avertizat asupra faptului ca este foarte periculos sa dam legi fara sa face un studiu de impact, mai ales ca in lipsa acestei etape, in primii ani de democrație nici nu se intra in Parlament. „Faptul ca acum se discuta lege fara studiu de impact trebuie sa ne dea de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un excedent de 216 milioane euro in prima luna din acest an, mai mic decat surplusul de 258 milioane euro consemnat in luna ianuarie 2017, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei. 'In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un excedent de 216 milioane euro in prima luna din acest an, mai mic decat surplusul de 258 milioane euro consemnat in luna ianuarie 2017, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei. "In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator la maxim 50% din venituri, el mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare, pentru nevoile pe care le au in derulare. „Nu sunt in favoarea unei…

- Orice crestere a inflatiei, ROBOR sau a cursului de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. “Orice creştere, că vorbim de inflaţie,…

- "De ceva vreme, Banca Nationala a Romaniei este supusa criticilor pentru ca, desi are atributii de supraveghere a institutiilor de credit, nu se implica in modul in care acestea isi conduc afacerile in relatia cu consumatorii. Acuzele se bazeaza pe asteptari ce sunt neintemeiate", scrie Cristian Bichi,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Una dintre cele mai bune vesti din economie este acea ca investitiile (formarea bruta de capital fix) au crescut in T3 2017 pentru al patrulea trimestru consecutiv, ceea ce ar putea insemna inceputul unei schimbari de paradigma in care motorul principal al economiei devin investitiile si nu consumul.…

- In 2016, deficitul de cont curent a fost de 3,5 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decat nivelul inregistrat in 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In 2016, deficitul…

- "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim deciziile a zeci de operatori economici care negociaza fiecare cu clientii lor majorari de pret. Preturile sunt libere. Banca Nationala nu are un controlor de preturi. Ea lucreaza cu anticipatii, cu factorii pietei", a subliniat Isarescu.…

- Banca Nationala a Romaniei nu are un controlor de preturi, ea lucreaza cu anticipatii si cu factorii pietei, a declarat, vineri, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei. "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim…

- Banca Nationala a Romaniei nu are un controlor de preturi, ea lucreaza cu anticipatii si cu factorii pietei, a declarat, vineri, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei. "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat,miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie, de la 3,9% la 5% pentru trimestrele I si II 2018 si de la 3,2% la 3,5% pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei - n.n.) s-a cocosat de tot. Vedeti…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Scenariu socant facut de specialisti pentru romanii care au credite in lei. Dobanda cheie si ROBOR vor creste din luna in luna si vor ajunge la 5% anul acesta. Vesti proaste sunt si pentru cei care s-au imprumutat in euro. Moneda europeana va fi pana la sfarșitul anului 5 lei,…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- Datele privind cresterea economica in trimestrul III 2017 reconfirma dinamica inalta a PIB real, de 8,8%, „determinantul major al acestei evolutii fiind consumul, a carui dinamica a crescut la niveluri similare celor din perioada precriza”, a apreciat miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…

- „Asupra cursului actioneaza mai multe cauze, cea mai importanta fiind majorarea deficitelor din economie - deficitul bugetar, deficitul de cont curent si cel comercial. Dezechilibrele acestea si - evident - cele politice depreciaza leul. Deficitul bugetar determina Guvernul sa se imprumute tot mai…

- BNR ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala, a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale."Lumea se schimba, ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- Cursul BNR de marti anunta o crestere de 0,48% pentru euro de pe o zi pe alta, moneda europeana ajungand la 4,6571 lei, la numai o zi dupa decizia BNR de a majora dobanda de referinta. Guvernatorul a anuntat ieri ca se va focusa Banca Nationala se va focusa mai mult pe stabilitatea dobanzilor decat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca moneda europeana va fluctua ”cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”. ”În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 si 4,65 lei, deci a avut o fluctuatie de 5,5%…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este de dorit o politica fiscala prociclica. Cand…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa."Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa.

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…