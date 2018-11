Mugur Isărescu anunț despre ROBOR Banca Nationala a Romaniei a injectat, luni, in piata bancara, 5,315 miliarde de lei, printr-o operatiune de tip repo cu scadenta la 7 zile, la o dobanda de 2,5% pe an, egala cu dobanda cheie.

De asemenea, BNR a afisat, in prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobanzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 2,30% pe an, nivel similar cu cel de vineri, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR) dobanda a stagnat la 2,60% pe an. Indicele ROBOR la trei luni a coborat Indicele ROBOR la trei luni a coborat la 3,19% pe an, de la 3,20% pe an, vineri.



