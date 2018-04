Mugur Isarescu a ajuns la Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. La aceasta reuniune, care va avea loc de la ora 16,30, va participa si premierul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 2 aprilie 2018, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite Mexicane la București, Jose Guillermo Ordorica Robles. Premierul roman a adresat felicitari ambasadorului mexican și i-a urat succes in indeplinirea mandatului, exprimand,…

- Guvernul va marca si in acest an Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, Palatul Victoria urmand sa fie iluminat in albastru, luni, incepand cu ora 20.00, in semn de solidaritate fata de persoanele afectate de aceasta afectiune. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul sustine demersurile…

- Guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, dat ecplicații în fața comisiei economice a Senatului despre explozia prețurilor și evolutia inflatiei din ultimele luni. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, solicitat sa dea explicații inclusiv de șeful PSD Liviu…

- In cursul acestei zile (azi, 28 martie) la Palatul Victoria s-a lansat programul de tabere ARC, ediția 2018, in prezența prim-ministrului, Viorica Dancila. Cu acest prilej, miniștrii Ioana Bran și Natalia-Elena Intotero au semnat protocolul de colaborare dintre MTS și Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni.…

- Presedintele Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, a declarat, marti, ca, urmatoarea persoana invitata la audieri va fi Traian Basescu, iar daca acesta refuza invitatia, sa o spuna ”explicit”, dupa ce acesta a spus ca va merge la audieri abia dupa ce va fi chemat Liviu Dragnea.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Linas Linkevicius, ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, context in care seful Executivului roman a mentionat o serie de domenii in care "cooperarea sectoriala poate fi consolidata, printre care IT,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca daca toate comitiile si comitetele pentru aderarea la Euro se aduna intr-un forum serios si se iau masuri concrete, se poate viza aderarea in 2024. El a subliniat ca pentru acest lucru e nevoie de o vointa politica guvernamentala.…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti –…

- UPDATE. Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti – premierul…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE. "În cadrul…

- Guvernul va adopta, miercuri, o Ordonanta de Urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței Executivului. Comisia va fi condusa de premierul Romaniei și de președintele Academiei Romane.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in context fiind discutate "aspecte referitoare la ridicarea MCV". Potrivit unui comunicat al Executivului, tema centrala a discutiilor…

- Viorica Dancila, despre relația cu PSD și cu Liviu Dragnea: ”Sunt exagerat de fidela partidului”, a spus premierul Romaniei, precizand ca nu este dependenta de textul scris și de multe ori prefera și considera ca ii este mai bine sa iși spuna ideile liber. ”Sunt exagerat de fidela partidului”, a spus…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Guvernul si autoritatile locale, impreuna, se vor pune de acord asupra solutiilor concrete pentru atragerea finantarilor europene, a afirmat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila, la o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care efectueaza o vizita in tara noastra, a ajuns joi la Palatul Victoria, unde va avea o intrevedere cu premierul Viorica Dancila. In cursul diminetii de joi, inaltul oficial european s-a intalnit, la Parlament, cu presedintii celor doua Camere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila anunta pregatirea unui pachet de masuri care sa raspunda dificultatilor pe care le intampina persoanele cu deficiente de vedere si de auz. Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- Prim-ministrul Dancila a subliniat ca relatiile excelente dintre Romania si RF Germania se bazeaza si pe stranse legaturi interpersonale, atat din perspectiva etnicilor germani din Romania, cat si a contributiei originarilor germani din Romania stabiliti in Germania.In cadrul intrevederii,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti, a

- Dupa doua Guverne ale PSD care nu au trecut bariera celor șase luni, intrebarea ”Cat va rezista Guvernul Dancila?” este una cat se poate de legitima. Dancila susține ca nu se teme și arata ca va ramane la Palatul Victoria pana in anul 2020.”Guvernul va ramane pana in 2020. Voi face tot ce…

- Viorica Dancila explica de ce și-a închis pagina de Facebook. Premierul a declarat, luni, ca acel cont era din perspectiva funcției de europarlamentar și dorește sa își deschida un nou cont, din poziția de șef al Executivului.

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Premierul Viorica Dancila il primeste astazi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm va avea loc la ora 10.00 la Palatul ...

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana. "Ce m-a frapat pe mine asa, am discutat cu colegii, este ca importam foarte multe mere. Avem vreo…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a prezentat raportul asupra inflatiei, despre care a spus ca a atins 3,2%, incadrandu-se in intervalul de variatie de 2,5% +/- 1%. Liviu Dragnea a refuzat sa comenteze raportul guvernatorului BNR.„Nu a vorbit dl Isarescu? Eu imi permit sa comentez…

- ”Luni, era o tentație foarte mare la nivelul PSD-ului și a Executivului de a renunța total la Formularul 600. Chiar și-n audiere, in Comisie, premierul desemnat se angaja sa-l anuleze. Eu am avut, chiar in momentul votului, cu doamna Dancila o discuție și, anterior votului, cu vicepremierul Viorel…

- Printre primele decizii pe care le-a luat Viorica Dancila de la instalarea sa la Palatul Victoria se numara si cea de numire a fostului ministrul al Finantelor din Guvernul Ponta, despre care se stie ca a lucrat la programul de guvernare al PSD si ALDE, in postura de consilier de stat. Concret, Darius…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Abia instalat la Palatul Victoria, noul Guvern este pus pe fapte mari. Dupa ce a decis retragerea contestatului formular 600, Executivul condus de Viorica Dancila are o veste importanta pentru o anumita categorie de bugetari.O noua masura ce figureaza in programul de guvernare al Executivului…

- Ministrul Economiei nu știe cum vor fi create noi locuri de munca: ”Este trecut in programul de guvernare. Nu vreau sa intram in detalii”, a spus Danuț Andrușca, luni, dupa audierile in comisiile economice din Parlament, care i-au dat un aviz favorabil pentru funcția de ministru al Economiei. Ministrul…

- Guvernul Dancila vine in fața Parlamentului pentru a primi votul de investitura. Premierul desemnat, Viorica Dancila, și-a anunțat vineri echipa de miniștri, votata, uninominal, in Comitetul Executiv Național al PSD, iar membrii Cabinetului urmeaza sa fie audiați in comisiile de specialitate, iar…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. …

- „Ultima ședința de Guvern in aceasta formula și am sa incep prin a va mulțumi tuturor pentru faptul ca in aceasta perioada, impreuna am asigurat buna funcționare a administrarii treburilor statului și buna funcționare a Executivului in cadrul prerogativelor legale pe care le-am avut in toata aceasta…

- Iohannis, despre prezența unor persoane cu dosare penale, in noul Guvern: ”Persoanele in curs de a fi cercetate penal, sau cu condamnari nu au ce cauta in fruntea statului”, a transmis, marți, la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei, dupa discursul susținut in fața ambasadorilor acreditați la București.…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Odata ajuns la Palatul Victoria, noul premier trebuie sa iși constituie propriul Guvern. Surprizele nu lipsesc din ecuație, astfel ca anumiți membri ai cabinetului Tudose vor fi schimbați in…

- La capatul unei zile de intalniri cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila (54 de ani). Ea este al treilea premier desemnat de la alegerile din iarna lui 2016 incoace, dupa ce PSD si-a devorat propriile guverne – guvernul Grindeanu, demis prin…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a transmis intr-o conferinta de presa ca Banca Centrala insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, relateaza Agerpres.